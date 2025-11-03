Как уклонист сбежал от копов на рынке «Барабашово» в Харькове: подробности 📹

В Харькове правоохранители устанавливают обстоятельства побега уклониста возле станции метро «Академика Барабашова», сообщила Нацполиция.

3 ноября, около 11 часов, на станции метро «Академика Барабашова» наряд полиции выборочно проверял документы граждан.

Во время проверки документов полицейские установили, что 44-летний мужчина находится в розыске как уклонист.

Мужчина отказался добровольно пройти в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, поэтому его задержали.

На место происшествия вызвали адвоката. По прибытию юрист ознакомился с основаниями для задержания, проверил законность действий полицейских и согласился, что мужчину должны везти в ТЦК.

«Но отдельные граждане, вероятно, работники торгового центра «Барабашово», начали безосновательно препятствовать законным действиям полицейских. В ходе инцидента возникла потасовка, во время которой задержанному удалось скрыться», — сообщили в Нацполиции.

Поэтому уклонист временно избежал ответственности за нарушение требований мобилизационного законодательства.

По факту происшествия начали служебное расследование.

Видео: Труха