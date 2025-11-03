Газ отключат в одном из районов Харькова в среду: адреса
5 ноября специалисты проведут работы по подготовке системы газоснабжения к осенне-зимнему периоду в Основянском районе, сообщили в Харьковском городском филиале «Газсети».
В связи с этим временно не будет услуги по ряду адресов:
- ул. Биологическая дом. 1-Б, 1-А,
- ул. Староверещаковская дом. 2,
- ул. Олейниковская дом. 4, 6, 6-А, 8,
- ул. Диканевская дом. 11, 18, 19, 23, 25, 26, 28, 33,
- ул. Лелюковская дом. 7, 10, 11-А, 11, 12, 13, 13-А, 14, 16, 20,
- проулок Биологический дом. 1, 8, 12, 20, 24/1, 24/2, 25,
- ул. Ямпольская дом. 6-А, 6-Б, 7, 7/12, 9, 12/2, 14,
- ул. Пост 6 км дом. 2.
Потребителей просят быть осмотрительными и перекрыть краны перед газовыми приборами.
«Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения», – отметили газовики.
Напомним, 4 ноября без голубого топлива останутся потребители в Немышлянском районе. В Харьковском городском филиале «Газсети» информировали, что там также проведут работы по подготовке системы газоснабжения к осенне-зимнему периоду.
