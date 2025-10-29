Начался отопительный: хватает ли Харькову и области газа (видео)

Глава ХОВА Олег Синегубов заявил: по состоянию на сегодняшний день Харьковской области газа хватает.

«Это на сегодняшний день, на эту минуту. Далее, у нас на первом месте военные риски. Относительно начала отопительного сезона, по его прохождению, никаких предостережений у нас нет. Правительство, вы знаете из официальных источников, работает для того, чтобы обеспечить газом полностью все государство на период отопительного сезона», — рассказал Синегубов во время брифинга.

Также глава ХОВА сообщил, что около 70 тысяч семей должны обеспечить поддержкой на зиму. Речь идет о денежной помощи на дрова. Их разделили на три очереди.

«По состоянию на сегодняшний день километровая зона от нуля (ноль – это либо линия боевого сражения, либо граница с РФ) до 10 км вглубь – обеспечены полностью. Это около 20 тысяч домохозяйств. Это денежные выплаты около 20 тысяч гривен на топливную древесину для того, чтобы поддержать людей пройти этот отопительный сезон. Следующая очередь – от 10 до 30 километровой зоны. Только встречались с УВКБ ООН, они подтвердили полное финансирование этого направления и то, что этот вопрос будет закрыт до конца этого календарного года», — объяснил Синегубов.

Напомним, глава ХОВА Олег Синегубов информировал, что уже 17 громад Харьковщины начали отопительный сезон. В регионе запустили 66 котельных. Теплоноситель начали подавать и в Харькове.