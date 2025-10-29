Почався опалювальний: чи вистачає Харкову та області газу (відео)

Голова ХОВА Олег Синєгубов заявив: станом на сьогодні Харківській області газу вистачає.

«Це на сьогоднішній час, на цю хвилину. Далі, у нас на першому місці військові ризики. Щодо початку опалювального сезону, щодо його проходження, жодних застережень у нас немає. Уряд, ви знаєте з офіційних джерел, працює для тим, щоб забезпечити газом повністю всю державу на період опалювального сезону», – розповів Синєгубов під час брифінгу.

Також голова ХОВА повідомив, що близько 70 тисяч сімей мають забезпечити підтримкою на зиму. Йдеться про грошову допомогу на дрова. Їх розподілили на три черги.

«Станом на сьогодні кілометрова зона від нуля (нуль – це або лінія бойового зіткнення, або кордон із РФ) до 10 км вглиб – забезпечені повністю. Це близько 20 тисяч домогосподарств. Це грошові виплати близько 20 тисяч гривень на паливну деревину для того, щоб підтримати людей пройти цей опалювальний сезон. Наступна черга – від 10 до 30 кілометрової зони. Тільки зустрічалися із УВКБ ООН, вони підтвердили повне фінансування цього напрямку, і те, що це питання буде закрите до кінця цього календарного року», – пояснив Синєгубов.

Нагадаємо, голова ХОВА Олег Синєгубов інформував, що вже 17 громад Харківщини розпочали опалювальний сезон. В регіоні запустили 66 котелень. Теплоносій почали подавати і в Харкові.