У середу низка будинків у Харкові залишиться без газу: адреси

1 квітня фахівці проведуть роботи на системі газопостачання в Холодногірському районі, повідомили у Харківській міській філії «Газмережі».

У зв’язку з цим тимчасово не буде послуги за низкою адрес:

провулок Добродецького буд. 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22

вулиця Біловезька буд. 12/47, 13

провулок Мітинговий буд. 41.

Споживачів просять бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами.

«Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання», – зазначили газовики.

Нагадаємо, у Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області в середу. За даними синоптиків, вночі та вранці 1 квітня по місту та області очікується туман, видимість 200 – 500 м. I рівень небезпечності, жовтий.