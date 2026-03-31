Live

В среду ряд домов в Харькове останется без газа: адреса

Общество 13:41   31.03.2026
Виктория Яковенко
1 апреля специалисты проведут работы по системе газоснабжения в Холодногорском районе, сообщили в Харьковском городском филиале «Газсети».

В связи с этим временно не будет услуги по ряду адресов:

  • переулок Добродецкого дом. 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22
  • улица Беловежская дом. 12/47, 13
  • переулок Митинговый дом. 41.

Потребителей просят быть внимательными и перекрыть краны перед газовыми приборами.

«Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения», – отметили газовики.

Напомним, в Региональном центре гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области в среду. По данным синоптиков, ночью и утром 1 апреля по городу и области ожидается туман, видимость 200 – 500 м. I уровень опасности желтый.

Читайте также: РФ ударила по Чугуеву: среди пострадавших – копы, пропал свет

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «В среду ряд домов в Харькове останется без газа: адреса», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
