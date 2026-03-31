В среду ряд домов в Харькове останется без газа: адреса

1 апреля специалисты проведут работы по системе газоснабжения в Холодногорском районе, сообщили в Харьковском городском филиале «Газсети».

В связи с этим временно не будет услуги по ряду адресов:

переулок Добродецкого дом. 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22

улица Беловежская дом. 12/47, 13

переулок Митинговый дом. 41.

Потребителей просят быть внимательными и перекрыть краны перед газовыми приборами.

«Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения», – отметили газовики.

Напомним, в Региональном центре гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области в среду. По данным синоптиков, ночью и утром 1 апреля по городу и области ожидается туман, видимость 200 – 500 м. I уровень опасности желтый.