В среду ряд домов в Харькове останется без газа: адреса
1 апреля специалисты проведут работы по системе газоснабжения в Холодногорском районе, сообщили в Харьковском городском филиале «Газсети».
В связи с этим временно не будет услуги по ряду адресов:
- переулок Добродецкого дом. 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22
- улица Беловежская дом. 12/47, 13
- переулок Митинговый дом. 41.
Потребителей просят быть внимательными и перекрыть краны перед газовыми приборами.
«Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения», – отметили газовики.
Напомним, в Региональном центре гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области в среду. По данным синоптиков, ночью и утром 1 апреля по городу и области ожидается туман, видимость 200 – 500 м. I уровень опасности желтый.
Читайте также: РФ ударила по Чугуеву: среди пострадавших – копы, пропал свет
- • Дата публикации материала: 31 марта 2026 в 13:41;