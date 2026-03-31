Опасную погоду ожидают в Харькове и области 1 апреля

Общество 13:06   31.03.2026
Виктория Яковенко
В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области в среду.

«Ночью и утром 1 апреля по городу и области ожидается туман, видимость 200-500 м. I уровень опасности, желтый», — пишут синоптики.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными.

Как сообщала МГ «Объектив», Региональный центр по гидрометеорологии уже дал предварительный прогноз на апрель. Специалисты считают, что погода будет в пределах нормы. Средняя температура воздуха в апреле будет 9,6 градуса тепла. Осадков также будет «в меру» — 37 мм, что является нормой этого периода.

Читайте также: Клумба возле памятника Шевченко в Харькове расцветает (фото)

Сегодня 31 марта 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 31 марта 2026: какой праздник и день в истории
31.03.2026, 06:00
РФ ударила по Чугуеву: среди пострадавших – копы, пропал свет
РФ ударила по Чугуеву: среди пострадавших – копы, пропал свет
31.03.2026, 13:57
Новости Харькова — главное 31 марта: бои, удар по Чугуеву — пострадали копы
Новости Харькова — главное 31 марта: бои, удар по Чугуеву — пострадали копы
31.03.2026, 13:59
Харьковский зоопарк меняет часы работы: когда можно будет гулять
Харьковский зоопарк меняет часы работы: когда можно будет гулять
31.03.2026, 09:35
45 миллионов евро – на теплоснабжение и энергетический остров в Харькове
45 миллионов евро – на теплоснабжение и энергетический остров в Харькове
30.03.2026, 19:55
В среду ряд домов в Харькове останется без газа: адреса
В среду ряд домов в Харькове останется без газа: адреса
31.03.2026, 13:41

Новости по теме:

31.03.2026
Опасную погоду ожидают в Харькове и области 1 апреля
31.03.2026
Мужчина в Харькове срезал кабели в подвале дома и сдал на металлолом – НПУ
30.03.2026
Частное ПВО на Харьковщине и монахи УПЦ МП под подозрением – итоги 30 марта
30.03.2026
На бронетехнике с «мангалом»: как эвакуируют с Купянщины (видео)
30.03.2026
Волна «минирований» в Харькове: полиция проверяет более 260 сообщений


  • • Дата публикации материала: 31 марта 2026 в 13:06;

