Опасную погоду ожидают в Харькове и области 1 апреля

В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области в среду.

«Ночью и утром 1 апреля по городу и области ожидается туман, видимость 200-500 м. I уровень опасности, желтый», — пишут синоптики.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными.

Как сообщала МГ «Объектив», Региональный центр по гидрометеорологии уже дал предварительный прогноз на апрель. Специалисты считают, что погода будет в пределах нормы. Средняя температура воздуха в апреле будет 9,6 градуса тепла. Осадков также будет «в меру» — 37 мм, что является нормой этого периода.