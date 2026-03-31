Опасную погоду ожидают в Харькове и области 1 апреля
Фото: ХГС
В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области в среду.
«Ночью и утром 1 апреля по городу и области ожидается туман, видимость 200-500 м. I уровень опасности, желтый», — пишут синоптики.
Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными.
Как сообщала МГ «Объектив», Региональный центр по гидрометеорологии уже дал предварительный прогноз на апрель. Специалисты считают, что погода будет в пределах нормы. Средняя температура воздуха в апреле будет 9,6 градуса тепла. Осадков также будет «в меру» — 37 мм, что является нормой этого периода.
Читайте также: Клумба возле памятника Шевченко в Харькове расцветает (фото)
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Опасную погоду ожидают в Харькове и области 1 апреля», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 31 марта 2026 в 13:06;