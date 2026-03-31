Небезпечну погоду очікують у Харкові та області 1 квітня

У Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області в середу.

“Вночі та вранці 1 квітня по місту та області очікується туман, видимість 200 – 500 м. I рівень небезпечності, жовтий”, – пишуть синоптики.

Водіїв та пішоходів просять бути уважними та обережними.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, Регіональний центр із гідрометеорології вже дав попередній прогноз на квітень. Фахівці вважають, що погода буде у межах норми. Середня температура повітря у квітні становитиме 9,6 градуса тепла. Опадів також буде “в міру” – 37 мм, що є нормою цього періоду.