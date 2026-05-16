Евакуацію оголосили з частини громади на Куп’янщині: дітей вивезти зобов’язані
З 12 населених пунктів Шевченківської громади Куп’янського району оголошена обов’язкова евакуація. Таке рішення ухвалили через погіршення безпекової ситуації.
Підставою для обов’язкової евакуації є наказ начальника ХОВА Олега Синєгубова від 14 травня, повідомив Шевченківський селищний голова Сергій Старіков.
Вона оголошена з таких населених пунктів: Кравцівка, Борівське, Волоська Балаклія, Михайлівка, Нижній Бурлук, Роздольне, Володимирівка, село Шевченкове, Смолівка, Шишківка, Михайлівка, Іванівка.
Старости повинні поінформувати людей про умови евакуації та види допомоги, яку вони зможуть отримати. Селищна рада уклала кілька угод про співпрацю з тиловими громадами, які готові допомогти з розміщенням.
Окремий наказ начальника ХОВА від 6 травня передбачає примусову евакуацію сімей із дітьми з окремих населених пунктів Куп’янського району.
“Це означає, що в місячний термін з дня оприлюднення наказу родини з дітьми зобов’язані евакуюватись. Якщо евакуація не буде проведена, діти можуть бути вилученими і евакуйованими без батьків правоохоронними органами після завершення цих термінів. Діюче законодавство це передбачає”, – пояснює Старіков.
Читайте також: Примусова евакуація на Харківщині: Синєгубов збирав Раду оборони
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: діти, евакуація, Купянский район, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Евакуацію оголосили з частини громади на Куп’янщині: дітей вивезти зобов’язані», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2026 в 16:10;