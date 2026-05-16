Евакуацію оголосили з частини громади на Куп’янщині: дітей вивезти зобов’язані

З 12 населених пунктів Шевченківської громади Куп’янського району оголошена обов’язкова евакуація. Таке рішення ухвалили через погіршення безпекової ситуації.

Підставою для обов’язкової евакуації є наказ начальника ХОВА Олега Синєгубова від 14 травня, повідомив Шевченківський селищний голова Сергій Старіков.

Вона оголошена з таких населених пунктів: Кравцівка, Борівське, Волоська Балаклія, Михайлівка, Нижній Бурлук, Роздольне, Володимирівка, село Шевченкове, Смолівка, Шишківка, Михайлівка, Іванівка.





Старости повинні поінформувати людей про умови евакуації та види допомоги, яку вони зможуть отримати. Селищна рада уклала кілька угод про співпрацю з тиловими громадами, які готові допомогти з розміщенням.

Окремий наказ начальника ХОВА від 6 травня передбачає примусову евакуацію сімей із дітьми з окремих населених пунктів Куп’янського району.

“Це означає, що в місячний термін з дня оприлюднення наказу родини з дітьми зобов’язані евакуюватись. Якщо евакуація не буде проведена, діти можуть бути вилученими і евакуйованими без батьків правоохоронними органами після завершення цих термінів. Діюче законодавство це передбачає”, – пояснює Старіков.