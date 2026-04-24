Врятували та притягнули до відповідальності: поліція евакуювала сім’ю

Суспільство 19:48   24.04.2026
Оксана Горун
Сім’ю з двома неповнолітніми дітьми вивіз із Куп’янського району спецпідрозділ Нацполіції “Білі Ангели”.

Подробицями щодо непростої операції 24 квітня поділилися у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області. З-під обстрілів вивезли 41-річну жінку та двох її дітей – 17 та 12 років. Сім’я не подавала запиту на евакуацію. Про те, що діти в небезпеці, поліціянтами повідомили вчителі.

“Під час проведення превентивних заходів поліцейські отримали інформацію про те, що діти систематично пропускають онлайн-заняття у навчальному закладі. У ході перевірки встановлено, що родина самовільно повернулася до населеного пункту, звідки раніше була евакуйована”, – поінформували в ГУНП.

В організації евакуації брала участь Вільхуватська сільська військова адміністрація. На матір неповнолітніх склали адміністративний протокол – за невиконання обов’язків щодо виховання дітей.

Читайте також: ХОВА: скільки дітей уже евакуювали на Харківщині без згоди батьків

Нагадаємо, після внесення змін до законодавства можливості для евакуації неповнолітніх з-під обстрілів розширилися.  Тепер це можуть робити без згоди батьків та опікунів.

Автор: Оксана Горун
Заморозки та сильний вітер: прогноз погоди в Харкові та області на 25 квітня
Заморозки та сильний вітер: прогноз погоди в Харкові та області на 25 квітня
24.04.2026, 20:10
Нагадування про кращі часи в Харкові: стартував KharkivMusicFest (відео)
Нагадування про кращі часи в Харкові: стартував KharkivMusicFest (відео)
24.04.2026, 18:57
Врятували та притягнули до відповідальності: поліція евакуювала сім’ю
Врятували та притягнули до відповідальності: поліція евакуювала сім’ю
24.04.2026, 19:48
Зґвалтування 8-річної на Харківщині: справу передали до суду
Зґвалтування 8-річної на Харківщині: справу передали до суду
24.04.2026, 17:17
Дитячий майданчик “на папері”: у Харкові підозрюють керівника будфірми
Дитячий майданчик “на папері”: у Харкові підозрюють керівника будфірми
24.04.2026, 17:58
Обмін полоненими: додому повертаються 193 воїни: 13 з Харківщини (фото)
Обмін полоненими: додому повертаються 193 воїни: 13 з Харківщини (фото)
24.04.2026, 19:17

Новини за темою:

09.04.2026
Евакуація триває: наймолодшому врятованому – два роки, найстаршому – 84
04.04.2026
Сьогодні 4 квітня 2026: який день в історії
29.03.2026
Тепла не буде, загинув підліток, “прильоти” в місті – підсумки 29 березня
29.03.2026
Трагедія на залізниці: дитина загинула від удару струмом (фото)
27.03.2026
Скільки дітей уже евакуювали на Харківщині без згоди батьків – інформація ХОВА


