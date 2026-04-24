Врятували та притягнули до відповідальності: поліція евакуювала сім’ю

Сім’ю з двома неповнолітніми дітьми вивіз із Куп’янського району спецпідрозділ Нацполіції “Білі Ангели”.

Подробицями щодо непростої операції 24 квітня поділилися у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області. З-під обстрілів вивезли 41-річну жінку та двох її дітей – 17 та 12 років. Сім’я не подавала запиту на евакуацію. Про те, що діти в небезпеці, поліціянтами повідомили вчителі.

“Під час проведення превентивних заходів поліцейські отримали інформацію про те, що діти систематично пропускають онлайн-заняття у навчальному закладі. У ході перевірки встановлено, що родина самовільно повернулася до населеного пункту, звідки раніше була евакуйована”, – поінформували в ГУНП.

В організації евакуації брала участь Вільхуватська сільська військова адміністрація. На матір неповнолітніх склали адміністративний протокол – за невиконання обов’язків щодо виховання дітей.

Нагадаємо, після внесення змін до законодавства можливості для евакуації неповнолітніх з-під обстрілів розширилися. Тепер це можуть робити без згоди батьків та опікунів.