Врятували та притягнули до відповідальності: поліція евакуювала сім’ю
Сім’ю з двома неповнолітніми дітьми вивіз із Куп’янського району спецпідрозділ Нацполіції “Білі Ангели”.
Подробицями щодо непростої операції 24 квітня поділилися у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області. З-під обстрілів вивезли 41-річну жінку та двох її дітей – 17 та 12 років. Сім’я не подавала запиту на евакуацію. Про те, що діти в небезпеці, поліціянтами повідомили вчителі.
“Під час проведення превентивних заходів поліцейські отримали інформацію про те, що діти систематично пропускають онлайн-заняття у навчальному закладі. У ході перевірки встановлено, що родина самовільно повернулася до населеного пункту, звідки раніше була евакуйована”, – поінформували в ГУНП.
В організації евакуації брала участь Вільхуватська сільська військова адміністрація. На матір неповнолітніх склали адміністративний протокол – за невиконання обов’язків щодо виховання дітей.
Нагадаємо, після внесення змін до законодавства можливості для евакуації неповнолітніх з-під обстрілів розширилися. Тепер це можуть робити без згоди батьків та опікунів.
Новини за темою:
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: діти, евакуація, новини Харкова, поліція;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Врятували та притягнули до відповідальності: поліція евакуювала сім’ю», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2026 в 19:48;