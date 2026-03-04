Новий закон дозволить примусово евакуйовувати дітей без згоди батьків – ХОВА

Підписаний президентом закон про обов’язкову евакуацію дітей із зон активних чи можливих бойових дій дозволить евакуйовувати неповнолітніх навіть у разі відмови батьків чи опікунів без тривалих судових процедур, повідомив на брифінгу начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Раніше, нагадаю, ми мали звернутися до суду. Суд має прийняти рішення щодо відібрання дітей. Після того, на реалізацію цього рішення суду, ми маємо проводити ці заходи. Там є апеляція. Тобто цей процес може тривати роками. А якщо це не про одну дитину або сім’ю йдеться, а про сотні або навіть про тисячі, то ми розуміємо, куди це все приведе», — наголосив начальник ХОВА.

Новий закон, який 2 березня підписав президент Володимир Зеленський, дозволяє військовим адміністраціям приймати рішення про обов’язкову евакуацію дітей навіть у разі відмови батьків. Координаційний штаб має лише добу на погодження такого рішення. Евакуацію проводитимуть працівники органів опіки разом із Нацполіцією.

Синєгубов наголосив, що наразі процедура повністю врегульована: передбачені спеціальні установи та патронатні сім’ї для тимчасового розміщення дітей.

«Звичайно, що коли ми будемо примусово евакуювати дітей, я дуже сподіваюся, що таких випадків у нас не буде. Але якщо будемо змушені застосувати такі заходи, то все ж таки батьки будуть так само виїжджати за своїми дітьми вже на безпечні території. Ми будемо повертати їх у свої сім’ї», — додав він.