Новый закон позволит эвакуировать детей без согласия родителей — ХОВА

Подписанный президентом закон об обязательной эвакуации детей из зон активных или возможных боевых действий позволит эвакуировать несовершеннолетних даже в случае отказа родителей либо опекунов без длительных судебных процедур, сообщил на брифинге начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Ранее, напомню, мы должны были обращаться в суд. Суд должен принять решение об изъятии детей. После этого, для реализации этого решения суда, мы должны проводить эти мероприятия. Там есть апелляция. То есть этот процесс может длиться годами. А если речь идет не об одном ребенке или семье, а о сотнях или даже тысячах, то мы понимаем, к чему это все приведет», — подчеркнул начальник ХОВА.

Новый закон, который 2 марта подписал президент Владимир Зеленский, позволяет военным администрациям принимать решения об обязательной эвакуации детей даже в случае отказа родителей. Координационный штаб имеет лишь сутки на согласование такого решения. Эвакуацию будут проводить работники органов опеки вместе с Нацполицией.

Синегубов подчеркнул, что теперь процедура полностью урегулирована: предусмотрены специальные учреждения и патронатные семьи для временного размещения детей.

«Конечно, когда мы будем принудительно эвакуировать детей, я очень надеюсь, что таких случаев у нас не будет. Но если будем вынуждены применить такие меры, то все же родители будут так же выезжать за своими детьми уже на безопасные территории. Мы будем возвращать их в свои семьи», — добавил он.