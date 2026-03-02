Live

Скрывались от эвакуации – семья с детьми попала под обстрел на Харьковщине

Происшествия 21:55   02.03.2026
Оксана Якушко
Скрывались от эвакуации – семья с детьми попала под обстрел на Харьковщине

Под обстрелом отец погиб, жена и старшая дочь тяжело ранены, у младшей дочери — стресс, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Сейчас прокуратура устанавливает обстоятельства пребывания семьи с детьми в селе Новоосиново на Купянщине, которое принадлежит к территориям, где действует принудительная эвакуация детей с родителями.

В феврале 2026 года россияне ударили КАБом по селу Новоосиново. В результате атаки погиб 30-летний мужчина. Его жена и 13-летняя дочь тяжело ранены, а 7-летняя дочь испытала острую реакцию на стресс.

«Суспільне Харків» сообщает, что семья с двумя детьми скрывалась в Новоосиновом из-за того, что отец прятался от мобилизации.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства пребывания семьи на территории указанного села, оценивают действия и решения родителей по обеспечению собственной безопасности и безопасности детей в опасных условиях.

Все собранные факты и обстоятельства проанализируют во время расследования.

Читайте также: Устроил масштабную свалку посреди Харькова: предпринимателя будут судить

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Устроил масштабную свалку посреди Харькова: предпринимателя будут судить
Устроил масштабную свалку посреди Харькова: предпринимателя будут судить
02.03.2026, 13:58
Как выглядит девятиэтажка в Харькове, куда попал российский дрон (фото)
Как выглядит девятиэтажка в Харькове, куда попал российский дрон (фото)
02.03.2026, 19:08
В Харькове — «прилет», пострадал ребенок: подробности (обновлено)
В Харькове — «прилет», пострадал ребенок: подробности (обновлено)
02.03.2026, 17:09
Без вести пропала бригада «скорой» на Харьковщине: полиция провела поиски 📹
Без вести пропала бригада «скорой» на Харьковщине: полиция провела поиски 📹
02.03.2026, 16:18
Россия ударила по пассажирскому поезду в Украине: есть погибший
Россия ударила по пассажирскому поезду в Украине: есть погибший
02.03.2026, 15:28
Скрывались от эвакуации – семья с детьми попала под обстрел на Харьковщине
Скрывались от эвакуации – семья с детьми попала под обстрел на Харьковщине
02.03.2026, 21:55

Новости по теме:

02.03.2026
Сколько домов россияне повредили в Харькове в феврале 2026 года: итоги
02.03.2026
Сколько сел и городов Харьковщины страдали от обстрелов РФ на прошлой неделе
02.03.2026
«Нужно быть очень осторожными»: Терехов о напряженном начале недели
28.02.2026
Более полусотни БпЛА атаковали Харьковщину за прошедшие сутки: последствия
26.02.2026
«Попадание по энергообъектам»: 20 тысяч абонентов — без света на Харьковщине


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Скрывались от эвакуации – семья с детьми попала под обстрел на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 2 марта 2026 в 21:55;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под обстрелом отец погиб, жена и старшая дочь тяжело ранены, у младшей дочери — стресс, сообщает Харьковская областная прокуратура.".