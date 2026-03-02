Скрывались от эвакуации – семья с детьми попала под обстрел на Харьковщине
Под обстрелом отец погиб, жена и старшая дочь тяжело ранены, у младшей дочери — стресс, сообщает Харьковская областная прокуратура.
Сейчас прокуратура устанавливает обстоятельства пребывания семьи с детьми в селе Новоосиново на Купянщине, которое принадлежит к территориям, где действует принудительная эвакуация детей с родителями.
В феврале 2026 года россияне ударили КАБом по селу Новоосиново. В результате атаки погиб 30-летний мужчина. Его жена и 13-летняя дочь тяжело ранены, а 7-летняя дочь испытала острую реакцию на стресс.
«Суспільне Харків» сообщает, что семья с двумя детьми скрывалась в Новоосиновом из-за того, что отец прятался от мобилизации.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства пребывания семьи на территории указанного села, оценивают действия и решения родителей по обеспечению собственной безопасности и безопасности детей в опасных условиях.
Все собранные факты и обстоятельства проанализируют во время расследования.
