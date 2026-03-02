Устроил масштабную свалку посреди Харькова: предпринимателя будут судить

Мусор на территорию в частном секторе Харькова (на Журавлевке) завозили грузовиками. Сумму ущерба государству из-за загрязнения земель оценили в 6 млн грн.

«Перед судом предстанет предприниматель, организовавший незаконный полигон для отходов в Харькове», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Складировать мусор мужчина решил прямо посреди города — в районе улицы Бахмутской (она находится неподалеку от Журавлевского гидропарка).

«По данным следствия, в его частной собственности находились два земельных участка по улице Бахмутской (ранее Омская). Однако он решил расшириться и самовольно захватил смежную землю, принадлежащую территориальной громаде города. В последствии мужчина привлек знакомого предпринимателя, которому поручал контролировать доставку строительных и бытовых отходов на указанных землях. Для транспортировки мусора использовались грузовые автомобили», — отметили прокуроры.

Когда свалку обнаружили и специалисты провели экспертизы почвы, оказалось, что в ней существенно превышена допустимая концентрация целого ряда вредных и опасных веществ: азота аммонийного, нефтепродуктов, органических соединений и так далее. Ущерб оценили в более чем 6 млн грн.

Дело предпринимателя передали в суд. Его обвиняют по двум статьям УК: за загрязнение земель, а также — самовольное занятие земельного участка.

Предпринимателя, который завозил мусор на эту территорию грузовиками уже судят. По данным следствия, превращение участков в частном секторе в свалку происходило с начала 2019 по август 2021 года.