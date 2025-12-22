Вместо домов в Харькове – свалка: дело предпринимателя – в суде

В Харькове будут судить предпринимателя, который, по данным следствия, превратил земли в городе в свалку.

В Харьковской областной прокуратуре напомнили, что с начала 2019 по август 2021 года ФЛП незаконно использовал два земельных участка, расположенных на улице Бахмутской (бывшая Омская).

«По указанию собственника этих земель предприниматель организовал регулярный вывоз на эти участки строительных и бытовых отходов, в частности, остатков снесенных зданий. Транспортировку он осуществлял своими грузовыми автомобилями. Земли, предназначенные для строительства и обслуживания жилых домов, ФЛП фактически превратил в стихийную свалку», — отметили правоохранители.

Проверки Госэкоинспекции и судебные экспертизы подтвердили превышение допустимых норм вредных веществ в почве — азота аммонийного, нефтепродуктов, органических соединений и других веществ.

Фигуранту инкриминируют загрязнение земель веществами, отходами и другими материалами, вредными для жизни, здоровья людей или окружающей среды, вследствие нарушения специальных правил, повлекших тяжкие последствия, совершенные по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 239 УКУ). Если вину докажут, ему грозит ограничение свободы от 2 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, ранее в Харьковской областной прокуратуре информировали, что в результате противоправных действий подозреваемого государству нанесен материальный ущерб почти на 5 млн гривен.