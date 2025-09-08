Земли для строительства в Харькове стали свалкой: кто получил подозрение

Правоохранители сообщили о подозрении 37-летнему предпринимателю, который, по данным следствия, превратил земли в Харькове в свалку.

«По данным следствия, предприниматель незаконно использовал два земельных участка в Харькове по ул. Бахмутской (бывшая Омская). Земли, предназначенные для строительства и обслуживания жилых домов, он фактически превратил в стихийную свалку», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Установлено, что на участки регулярно привозили строительные и бытовые отходы, включая остатки снесенных зданий. Для этого фигурант использовал свои грузовые автомобили, добавили правоохранители.

«Проверки подтвердили превышение допустимых норм вредных веществ в почве – азота аммонийного, нефтепродуктов, органических соединений и других веществ. Такое загрязнение создает реальную угрозу окружающей среде. В результате противоправных действий подозреваемого государству нанесен материальный ущерб почти на 5 млн гривен», — отметили в прокуратуре.

Предпринимателю вручили подозрение по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 239 (загрязнение или порча земель) УКУ, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Санкция статьи предусматривает до 5 лет тюрьмы с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.