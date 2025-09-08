Live
  • Пн 08.09.2025
  • Харьков  +25°С
  • USD 41.22
  • EUR 48.16

Земли для строительства в Харькове стали свалкой: кто получил подозрение

Общество 14:53   08.09.2025
Виктория Яковенко
Земли для строительства в Харькове стали свалкой: кто получил подозрение Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители сообщили о подозрении 37-летнему предпринимателю, который, по данным следствия, превратил земли в Харькове в свалку.

«По данным следствия, предприниматель незаконно использовал два земельных участка в Харькове по ул. Бахмутской (бывшая Омская). Земли, предназначенные для строительства и обслуживания жилых домов, он фактически превратил в стихийную свалку», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Установлено, что на участки регулярно привозили строительные и бытовые отходы, включая остатки снесенных зданий. Для этого фигурант использовал свои грузовые автомобили, добавили правоохранители.

«Проверки подтвердили превышение допустимых норм вредных веществ в почве – азота аммонийного, нефтепродуктов, органических соединений и других веществ. Такое загрязнение создает реальную угрозу окружающей среде. В результате противоправных действий подозреваемого государству нанесен материальный ущерб почти на 5 млн гривен», — отметили в прокуратуре.

Предпринимателю вручили подозрение по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 239 (загрязнение или порча земель) УКУ, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Санкция статьи предусматривает до 5 лет тюрьмы с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.

Читайте также: У предпринимателя хотят забрать помещения в Харькове за 1,5 млн грн — почему

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное 8 сентября: почему ребенок был в Купянске, COVID
Новости Харькова — главное 8 сентября: почему ребенок был в Купянске, COVID
08.09.2025, 15:34
Родители выехали: почему ребенок, которого ранила РФ, оставался в Купянске
Родители выехали: почему ребенок, которого ранила РФ, оставался в Купянске
08.09.2025, 12:09
COVID набирает обороты: сколько людей заболели на Харьковщине за неделю
COVID набирает обороты: сколько людей заболели на Харьковщине за неделю
08.09.2025, 14:22
Горит здание Кабмина Украины, поврежден мост через Днепр – последствия атаки
Горит здание Кабмина Украины, поврежден мост через Днепр – последствия атаки
07.09.2025, 09:27
«Кровавая луна» сейчас над Харьковом — горожане наблюдают полное затмение
«Кровавая луна» сейчас над Харьковом — горожане наблюдают полное затмение
07.09.2025, 21:46
В Харькове перекрыли часть проспекта: причина
В Харькове перекрыли часть проспекта: причина
08.09.2025, 16:12

Новости по теме:

18:35
Аграрий засеял озимой пшеницей 16 га на Харьковщине: за что его будут судить
14:18
Баню и бассейн незаконно строили супруги возле реки в Харькове – прокуратура
13:13
Земля с курганом на Харьковщине оказалась в частных руках: суд разобрался
19:30
Нет кафе — нет земли: участок на улице Мира в Харькове забирают через суд
18:21
Магазин, СТО и кафе не построили в Харькове: у арендатора забирают землю

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Земли для строительства в Харькове стали свалкой: кто получил подозрение»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 8 сентября 2025 в 14:53;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении 37-летнему предпринимателю, который, по данным следствия, превратил земли в Харькове в свалку.".