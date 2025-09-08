Земли для строительства в Харькове стали свалкой: кто получил подозрение
Правоохранители сообщили о подозрении 37-летнему предпринимателю, который, по данным следствия, превратил земли в Харькове в свалку.
«По данным следствия, предприниматель незаконно использовал два земельных участка в Харькове по ул. Бахмутской (бывшая Омская). Земли, предназначенные для строительства и обслуживания жилых домов, он фактически превратил в стихийную свалку», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Установлено, что на участки регулярно привозили строительные и бытовые отходы, включая остатки снесенных зданий. Для этого фигурант использовал свои грузовые автомобили, добавили правоохранители.
«Проверки подтвердили превышение допустимых норм вредных веществ в почве – азота аммонийного, нефтепродуктов, органических соединений и других веществ. Такое загрязнение создает реальную угрозу окружающей среде. В результате противоправных действий подозреваемого государству нанесен материальный ущерб почти на 5 млн гривен», — отметили в прокуратуре.
Предпринимателю вручили подозрение по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 239 (загрязнение или порча земель) УКУ, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Санкция статьи предусматривает до 5 лет тюрьмы с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.
Читайте также: У предпринимателя хотят забрать помещения в Харькове за 1,5 млн грн — почему
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: будівництво, земля, новости Харькова, свалка, строительство, Харьковская областная прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Земли для строительства в Харькове стали свалкой: кто получил подозрение»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 8 сентября 2025 в 14:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении 37-летнему предпринимателю, который, по данным следствия, превратил земли в Харькове в свалку.".