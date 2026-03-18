Лес на Харьковщине передали в частную собственность — дело уже в суде

В суд передали дело бывшего начальника отдела земельных ресурсов одной из райгосадминистраций Харьковской области.

Он согласовал проект землеустройства по отводу участка площадью почти 2 га в собственность местного жителя для ведения личного хозяйства. Однако часть этой земли находилась в государственной собственности в постоянном пользовании ГП «Харьковская лесная научно-исследовательская станция», сообщает областная прокуратура.

«Чтобы обойти закон, начальник отдела подписал заключение, в котором незаконно изменил целевое назначение лесных угодий на сельскохозяйственные земли. В дальнейшем на основании этого согласования земля была передана в частную собственность. В результате таких махинаций госпредприятию нанесен ущерб на сумму более 1 миллиона гривен — именно такова рыночная стоимость незаконно изъятого земельного участка лесного фонда», — рассказали в ведомстве.

В настоящее время чиновник указанную должность уже не занимает. Его будут судить по факту злоупотребления должностным лицом своим положением, повлекшего тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УКУ). Максимальное наказание — шесть лет тюрьмы. На участок на время рассмотрения наложен арест.

Как сообщала МГ «Объектив», Забродовское водохранилище площадью более 160 гектаров годами приносило прибыль частному предприятию, пока местный бюджет арендной платы не получал. Точку в деле поставил Верховный суд, и 11 марта объект официально передали в ведение Богодуховского горсовета.