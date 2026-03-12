Водохранилище забрали у предприятия на Харьковщине по решению Верховного суда
Забродовское водохранилище площадью более 160 гектаров годами приносило прибыль частному предприятию, пока местный бюджет арендной платы не получал. Точку в деле поставил Верховный суд, и 11 марта объект официально передали в ведение Богодуховского горсовета.
Предприятие использовало водохранилище под Богодуховом для рыбохозяйственных нужд, не заключив договор аренды, что является обязательным условием для такой деятельности, сообщает областная прокуратура.
Прокуратура обратилась в суд, чтобы предприятие освободило объект водного фонда и землю под ним. Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил этот иск полностью. Предприятие попыталось обжаловать решение, однако апелляционный суд оставил его без изменений.
Точку в деле поставил Верховный суд, который отказал в открытии кассационного производства, окончательно лишив фирму шансов на дальнейшее пользование акваторией.
Как ранее сообщала МГ «Объектив», 28 февраля инспекторы рыбоохранного патруля обнаружили на Оскольском водохранилище возле села Комаровка Изюмского района двоих мужчин, ловивших рыбу сетями в период нереста.
