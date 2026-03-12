Водохранилище забрали у предприятия на Харьковщине по решению Верховного суда

Забродовское водохранилище площадью более 160 гектаров годами приносило прибыль частному предприятию, пока местный бюджет арендной платы не получал. Точку в деле поставил Верховный суд, и 11 марта объект официально передали в ведение Богодуховского горсовета.

Предприятие использовало водохранилище под Богодуховом для рыбохозяйственных нужд, не заключив договор аренды, что является обязательным условием для такой деятельности, сообщает областная прокуратура.

Прокуратура обратилась в суд, чтобы предприятие освободило объект водного фонда и землю под ним. Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил этот иск полностью. Предприятие попыталось обжаловать решение, однако апелляционный суд оставил его без изменений.

Точку в деле поставил Верховный суд, который отказал в открытии кассационного производства, окончательно лишив фирму шансов на дальнейшее пользование акваторией.

