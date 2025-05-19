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Водохранилище, снабжающее Харьков, продолжают наполнять: видео от Зеленского

Общество 12:07   19.05.2025
Виктория Яковенко
Водохранилище, снабжающее Харьков, продолжают наполнять: видео от Зеленского Скриншот

В Харьковской области продолжается наполнение Краснопавловского водохранилища.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Лозовой Сергей Зеленский.

Отметим, что это водохранилище обеспечивает водой 20% Харькова, а также полностью Лозовую и Златополь.

Видео: Сергей Зеленский/Telegram

Напомним, 17 мая мэр Лозовой Сергей Зеленский сообщил: «Вода пошла в Краснопавловское водохранилище. Завершили подготовку. Запустили последнюю в цикле насосную станцию».

Краснопавловское водохранилище должны пополнять дважды в год — в конце осени и в начале весны, когда на берегах почти отсутствует растительность. В конце 2024 года в ХОВА заявили, что на наполнение водоема в 2025 году Кабмин выделяет 149 миллионов гривен, но в начале апреля процесс так и не начался. Тогда мэр Лозовой предупредил, что водохранилище рекордно обмелело, а в «широкой балке» рядом начался мор рыбы.

В ХОВА следом заявили об угрозе техногенной катастрофы в регионе. Руководство области сообщило: чтобы наполнить водохранилище объемом 42,1 миллиона кубометров воды, необходимо более 233,2 миллиона гривен, в том числе более 149 миллионов — из госбюджета. ХОВА обратилась в Кабмин, а в области объявили чрезвычайную ситуацию техногенного характера.

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По данным ХОВА, водоем наполняли даже в 2022-м: в апреле-мае до 160 млн кубометров (39%) и в сентябре-октябре — до 159,3 млн кубометров (38,9%). В октябре 2023 года водохранилище было наполнено на 32,3%.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 мая 2025 в 12:07;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области продолжается наполнение Краснопавловского водохранилища.".