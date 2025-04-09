Угроза техногенной катастрофы на Харьковщине — ХОВА обратилась в Кабмин

В ХОВА принимают меры, чтобы наполнить водой Краснопавловское водохранилище.

Краснопавловское водохранилище – источник пресной воды для населенных пунктов Харьковской области и Харькова. Сейчас уровень воды в водохранилище достиг отметки 106,02 мБс, что значительно ниже уровня срабатывания. Чтобы наполнить водохранилище объемом 42,1 миллиона кубометров воды, необходимо более 233,2 миллиона гривен, в том числе более 149,3 миллиона, что предусмотрены из госбюджета.

«Происшествие, связанное с водообменом в Краснопавловском водохранилище, определяется как чрезвычайная ситуация техногенного характера. Для оперативного наполнения водохранилища направляем обращение в профильные министерства и Кабмин», — отметил заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов.