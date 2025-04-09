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Угроза техногенной катастрофы на Харьковщине — ХОВА обратилась в Кабмин

Общество 21:04   09.04.2025
Оксана Якушко
Угроза техногенной катастрофы на Харьковщине — ХОВА обратилась в Кабмин Фото: ХОВА

В ХОВА принимают меры, чтобы наполнить водой Краснопавловское водохранилище.

Краснопавловское водохранилище – источник пресной воды для населенных пунктов Харьковской области и Харькова. Сейчас уровень воды в водохранилище достиг отметки 106,02 мБс, что значительно ниже уровня срабатывания. Чтобы наполнить водохранилище объемом 42,1 миллиона кубометров воды, необходимо более 233,2 миллиона гривен, в том числе более 149,3 миллиона, что предусмотрены из госбюджета.

«Происшествие, связанное с водообменом в Краснопавловском водохранилище, определяется как чрезвычайная ситуация техногенного характера. Для оперативного наполнения водохранилища направляем обращение в профильные министерства и Кабмин», — отметил заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 9 апреля 2025 в 21:04;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА принимают меры, чтобы наполнить водой Краснопавловское водохранилище.".