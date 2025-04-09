Угроза техногенной катастрофы на Харьковщине — ХОВА обратилась в Кабмин
В ХОВА принимают меры, чтобы наполнить водой Краснопавловское водохранилище.
Краснопавловское водохранилище – источник пресной воды для населенных пунктов Харьковской области и Харькова. Сейчас уровень воды в водохранилище достиг отметки 106,02 мБс, что значительно ниже уровня срабатывания. Чтобы наполнить водохранилище объемом 42,1 миллиона кубометров воды, необходимо более 233,2 миллиона гривен, в том числе более 149,3 миллиона, что предусмотрены из госбюджета.
«Происшествие, связанное с водообменом в Краснопавловском водохранилище, определяется как чрезвычайная ситуация техногенного характера. Для оперативного наполнения водохранилища направляем обращение в профильные министерства и Кабмин», — отметил заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вода, краснопавловское водохранилище, техногенная катастрофа, Харьков, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 9 апреля 2025 в 21:04;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА принимают меры, чтобы наполнить водой Краснопавловское водохранилище.".