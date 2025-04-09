В Харькове «прилет» по кондитерской фабрике: данные ХОВА
В Харькове российские БпЛА ночью прицельно уничтожали гражданскую промышленность. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, смогут ли помочь предпринимателям.
«Был снова массированный обстрел «Шахедами» города Харькова. Нам известно о 19 «Шахедах», семи локациях, пяти пожарах. Четыре человека получили ранения. Большинство – это или промышленные объекты, опять же это гражданская промышленность. Например, это кондитерская фабрика. Где-то еще «Шахеды» били по открытой территории, места еще не устанавливаются. Все пожары ликвидированы», — сообщил Синегубов.
Видео: пресс-служба ХОВА
Он отметил, что общался с предпринимателями, чей бизнес уничтожили обстрелами россияне. И те намерены остаться работать в Харькове.
«Сейчас мы пообщались с предпринимателями, которые здесь занимались производством. Дальше будет наш департамент экономики помогать с оформлением документов для получения государственного гранта на переработку. Это фактически до 8 миллионов гривен. Это поможет им хоть как-нибудь восстановиться. Пообщавшись, они решили возобновлять свое производство и оставаться работать в Харькове», — сообщил Синегубов.
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Напомним, первая атака «Шахедов» началась около 21:00 8 апреля, она была не очень массовой: два удара пришлись по Киевскому району и один — по Индустриальному. Но следом, около 23:00, враг атаковал более чем десятком беспилотников. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил об ударах в четырех районах города. По словам мэра Игоря Терехова, в городе — 20 «прилетов». Больше всего досталось Основянскому району. Повреждены гражданские производства. Известно об одном пострадавшем.
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- • Дата публикации материала: 9 апреля 2025 в 11:58;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове российские БпЛА ночью прицельно уничтожали гражданскую промышленность. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, смогут ли помочь предпринимателям".