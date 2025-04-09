«Шахедная» атака на Харьков: Терехов о цели врага, где «прилетело» (видео)

Вечером 8 апреля армия РФ атаковала Харьков «Шахедами». Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о 20 попаданий в городе. Удары зафиксировали в четырех районах.

Дополнено в 00:33. В Харьковской областной прокуратуре рассказали, что атака «Шахедов» на Харьков началась около 21:00. Попадание зафиксировали на территории по меньшей мере четырех районов города, а также за окрестностями.

«Известно об одном пострадавшем. Произошло более 15 взрывов», – сообщил начальник отдела Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Яциченко.

Видео: Харьковская областная прокуратура

00:21. «Очень тяжелая ночь сегодня для Харькова. Было 20 «Шахедов», 20 попаданий по Харькову в нескольких районах города. Это Киевский район – два попадания. Кроме этого, одно попадание было в Индустриальном районе и 17 попаданий в Основянском районе», – проинформировал мэр.

По его данным, сейчас известно об одном пострадавшем. Он находится в среднем состоянии. В городе из-за ударов пострадали 15 частных домов.

«Это Киевский район Харькова и Основянский район. Повреждены гражданские производства легкой промышленности. И еще одно предприятие, занимающееся автотранспортными услугами. Такое количество, к сожалению, в первый раз по городу. Такое количество попаданий было, и это все на протяжении почти одного часа. Это новая тактика нашего врага», – отметил мэр.

Он считает, что цель врага – запугать жителей. Но это ему не удастся, подчеркнул Терехов.

Видео: соцсети

Напомним, вечером 8 апреля армия РФ в две волны атаковала Харьков. Первые взрывы слышали около 21:00. В результате попаданий возникли пожары. Было известно об одном пострадавшем. Второй налет вражеских БпЛА начался около 22:30. За вечер в Харькове зафиксировали более 20 «прилетов», информировал мэр Игорь Терехов. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, под ударами находились Шевченковский, Индустриальный, Киевский и Основянский районы.