Куда попали российские БпЛА во время массированной атаки на Харьков

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, где ударили российские дроны.

▪️ Шевченковский район. Попадание БпЛА на открытой местности.

▪️ Киевский район. В результате обстрела произошло возгорание второго этажа и крыши заброшенного здания.

Также удар БпЛА в землю во частном дворе. Повреждены крыша, забор и хозяйственные помещения.

▪️ Индустриальный район. Три БпЛА упали на открытой местности.

▪️ Основянский район. В результате ударов БпЛА вспыхнули пожары.