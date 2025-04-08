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Куда попали российские БпЛА во время массированной атаки на Харьков

Происшествия 23:55   08.04.2025
Оксана Якушко
Куда попали российские БпЛА во время массированной атаки на Харьков

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, где ударили российские дроны.

▪️ Шевченковский район. Попадание БпЛА на открытой местности.

▪️ Киевский район. В результате обстрела произошло возгорание второго этажа и крыши заброшенного здания.

Также удар БпЛА в землю во частном дворе. Повреждены крыша, забор и хозяйственные помещения.

▪️ Индустриальный район. Три БпЛА упали на открытой местности.

▪️ Основянский район. В результате ударов БпЛА вспыхнули пожары.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 8 апреля 2025 в 23:55;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, где ударили российские дроны.".