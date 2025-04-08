Куда попали российские БпЛА во время массированной атаки на Харьков
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, где ударили российские дроны.
▪️ Шевченковский район. Попадание БпЛА на открытой местности.
▪️ Киевский район. В результате обстрела произошло возгорание второго этажа и крыши заброшенного здания.
Также удар БпЛА в землю во частном дворе. Повреждены крыша, забор и хозяйственные помещения.
▪️ Индустриальный район. Три БпЛА упали на открытой местности.
▪️ Основянский район. В результате ударов БпЛА вспыхнули пожары.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, массированная атака, Олег Синегубов, Харьков, хова;
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- • Дата публикации материала: 8 апреля 2025 в 23:55;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, где ударили российские дроны.".