Взрывы в Харькове — Терехов подтвердил удар по Киевскому району
В Харькове на месте прилета возник пожар, сообщил мэр города Игорь Терехов.
Дополнено в 21:42. «Есть информация об обстреле вражеским беспилотником Индустриального района. Если подтвердится – это третий удар по Харькову за сегодня», — сообщил Игорь Терехов.
В Киевском районе БПЛА «Шахед» попал в землю, заявил Олег Синегубов. Предварительно, без жертв.
Дополнено в 21:35. Есть информация об одном пострадавшем, сообщил Игорь Терехов.
В результате обстрела российским БпЛА в Киевском районе было попадание в двухэтажное здание, уточнил Олег Синегубов.
Дополнено в 21:28. Оба взрыва произошли примерно в одном и том же месте, сообщает Игорь Терехов. Горит хозяйственное сооружение. О пострадавших информации на данный момент нет.
В то же время Олег Синегубов заявил, что второй удар пришелся по Шевченковскому району.
21:00
«В Харькове прилет в Киевском районе. На месте – пожар. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», — заявил Игорь Терехов.
«Зафиксирован обстрел вражеским БпЛА типа «Шахед»», — уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, Игорь Терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 8 апреля 2025 в 21:42;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове на месте прилета возник пожар, сообщил мэр города Игорь Терехов. ".