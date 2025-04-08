Взрывы в Харькове — Терехов подтвердил удар по Киевскому району

В Харькове на месте прилета возник пожар, сообщил мэр города Игорь Терехов.

Дополнено в 21:42. «Есть информация об обстреле вражеским беспилотником Индустриального района. Если подтвердится – это третий удар по Харькову за сегодня», — сообщил Игорь Терехов.

В Киевском районе БПЛА «Шахед» попал в землю, заявил Олег Синегубов. Предварительно, без жертв.

Дополнено в 21:35. Есть информация об одном пострадавшем, сообщил Игорь Терехов.

В результате обстрела российским БпЛА в Киевском районе было попадание в двухэтажное здание, уточнил Олег Синегубов.

Дополнено в 21:28. Оба взрыва произошли примерно в одном и том же месте, сообщает Игорь Терехов. Горит хозяйственное сооружение. О пострадавших информации на данный момент нет.

В то же время Олег Синегубов заявил, что второй удар пришелся по Шевченковскому району.

21:00

«В Харькове прилет в Киевском районе. На месте – пожар. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», — заявил Игорь Терехов.

«Зафиксирован обстрел вражеским БпЛА типа «Шахед»», — уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

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