Live
  • Вт 08.04.2025
  • Харьков  +1°С
  • USD 41.08
  • EUR 45.05

Взрывы в Харькове — Терехов подтвердил удар по Киевскому району

Происшествия 21:42   08.04.2025
Оксана Якушко
Взрывы в Харькове — Терехов подтвердил удар по Киевскому району

В Харькове на месте прилета возник пожар, сообщил мэр города Игорь Терехов. 

Дополнено в 21:42. «Есть информация об обстреле вражеским беспилотником Индустриального района. Если подтвердится – это третий удар по Харькову за сегодня», — сообщил Игорь Терехов.

В Киевском районе БПЛА «Шахед» попал в землю, заявил Олег Синегубов. Предварительно, без жертв.

Дополнено в 21:35. Есть информация об одном пострадавшем, сообщил Игорь Терехов.

В результате обстрела российским БпЛА в Киевском районе было попадание в двухэтажное здание, уточнил Олег Синегубов.

Дополнено в 21:28. Оба взрыва произошли примерно в одном и том же месте, сообщает Игорь Терехов. Горит хозяйственное сооружение. О пострадавших информации на данный момент нет.

В то же время Олег Синегубов заявил, что второй удар пришелся по Шевченковскому району.

21:00

«В Харькове прилет в Киевском районе. На месте – пожар. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», — заявил Игорь Терехов.

«Зафиксирован обстрел вражеским БпЛА типа «Шахед»», — уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Читайте также: С какой суммой долга за тепло и горячую воду ХТС могут подать в суд

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Взрывы в Харькове — Терехов подтвердил удар по Киевскому району
Взрывы в Харькове — Терехов подтвердил удар по Киевскому району
08.04.2025, 21:42
Новости Харькова — главное 8 апреля: город атакуют БпЛА
Новости Харькова — главное 8 апреля: город атакуют БпЛА
08.04.2025, 21:42
С какой суммой долга за тепло и горячую воду ХТС могут подать в суд
С какой суммой долга за тепло и горячую воду ХТС могут подать в суд
08.04.2025, 15:55
Война спишет или придется платить: Харьковские теплосети — о долгах и планах
Война спишет или придется платить: Харьковские теплосети — о долгах и планах
07.04.2025, 18:30
Прогноз погоды на 9 апреля в Харькове и области: днем ​​возможен снег с дождем
Прогноз погоды на 9 апреля в Харькове и области: днем ​​возможен снег с дождем
08.04.2025, 20:14
Пожилая женщина пострадала в результате удара КАБом по селу на Харьковщине
Пожилая женщина пострадала в результате удара КАБом по селу на Харьковщине
08.04.2025, 22:13

Новости по теме:

21:42
Новости Харькова — главное 8 апреля: город атакуют БпЛА
23:39
Взрыв слышали в Харькове, Синегубов рассказал о прилете
23:29
Атака «Шахедов»: 14 попаданий в Киевском районе Харькова, «прилеты» в области
17:43
Взрыв в Харькове: БпЛА попал в 16-этажку, пострадал ребенок
07:09
Ночные взрывы в Харькове: Терехов рассказал, куда прилетело и о пострадавших

Вы читали новость: «Взрывы в Харькове — Терехов подтвердил удар по Киевскому району»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 8 апреля 2025 в 21:42;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове на месте прилета возник пожар, сообщил мэр города Игорь Терехов. ".