Коммунальщики устраняют последствия вражеской атаки, которая произошла возле частных домовладений в Новобаварском районе Харькова.

«Коммунальщики закрывают контуры окон, чинят кровли и восстанавливают электроснабжение. Жителям, чье жилье пострадало, специалисты предоставили консультации по получению государственной компенсации по программе «єВідновлення»», — отметили в Харьковском горсовете.

Напомним, около 09:00 в Харькове начали раздаваться взрывы. Сначала россияне атаковали Шевченковский район. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: враг бил беспилотниками. Информации о пострадавших не было, однако поврежден бизнес-центр. После чего «прилетело» по Новобаварскому району. Обломки БпЛА упали на гаражный кооператив, писал мэр Игорь Терехов.