В Харькове звучат взрывы: куда прилетело

Около 20:00 в Харькове раздался взрыв. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что под ударом оказался Новобаварский район.

Также он сообщил, что, по предварительным данным, удар нанесен реактивным «Шахедом».

Напомним, сегодня около 12:50 под ударом был Основянский район. В результате атаки БпЛА произошел пожар, погиб один человек, есть пострадавшие. По данным Харьковской областной прокуратуры, враг атаковал Основянский район реактивным БпЛА типа «Герань-3». Попадание зафиксировано на территории отделения почтового оператора. Погиб 38-летний мужчина. Женщина и трое мужчин получили ранения.