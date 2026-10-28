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В Харькове звучат взрывы: куда прилетело

Происшествия 20:18   28.10.2026
Татьяна Литвина
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В Харькове звучат взрывы: куда прилетело Иллюстративное фото

Около 20:00 в Харькове раздался взрыв. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что под ударом оказался Новобаварский район.

Также он сообщил, что, по предварительным данным, удар нанесен реактивным «Шахедом».

Напомним, сегодня около 12:50 под ударом был Основянский район. В результате атаки БпЛА произошел пожар, погиб один человек, есть пострадавшие. По данным Харьковской областной прокуратуры, враг атаковал Основянский район реактивным БпЛА типа «Герань-3». Попадание зафиксировано на территории отделения почтового оператора. Погиб 38-летний мужчина. Женщина и трое мужчин получили ранения.

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Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 28 октября 2026 в 20:18;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 20:00 в Харькове раздался взрыв. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что под ударом оказался Новобаварский район. Удар нанесен реактивным «Шахедом».".