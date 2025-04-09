Подожгли дрова и мусор: итоги атаки «Шахедов» по Харькову (фото)
Харьковская областная прокуратура, мэрия и ХОВА привели данные о ночном налете «Шахедов». Большинство попаданий было в Основянском районе.
Дополнено в 10:13. Не менее 12 жилых домов в частном секторе повредили российские БпЛА в Харькове во время массированной атаки вечером 8 апреля. Такие первые данные о разрушениях сообщила пресс-служба Харьковского горсовета. Пострадали дома в Киевском и Основянском районах. Также разрушены гражданские объекты и инфраструктура.
«Еще ночью коммунальщики закрыли все выбитые окна», — отметили в мэрии.
09:17. «Поврежден ряд гражданских предприятий. Вспыхнули пожары. Что касается направления деятельности, то это, в основном, предприятия по изготовлению бытовых вещей, лакокрасочных изделий и т.д. 64-летний охранник получил ранение. Также женщина 46 лет испытала острую реакцию на стресс», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
В Индустриальном районе из-за атаки БпЛА горели склады. В Киевском районе повреждены жилые дома.
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что часть беспилотников ударила в землю. А также об особо «экзотических» целях террористов: так, по его данным «Шахеды» подожгли на одной локации в Основянском районе мусор, а на второй — дрова.
Прокуроры опубликовали фото с мест «прилетов».
Напомним, первая атака «Шахедов» началась около 21:00 8 апреля, она была не очень массовой: два удара пришлись по Киевскому району и один — по Индустриальному. Но следом, около 23:00, враг атаковал более чем десятком беспилотников. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил об ударах в четырех районах города. По словам мэра Игоря Терехова, в городе — 20 «прилетов». Больше всего досталось Основянскому району. Повреждены гражданские производства. Известно об одном пострадавшем.
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- Категории: Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: новости Харькова, обстрелы, пожары, прокуратура, синегубов, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 9 апреля 2025 в 10:13;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура и ХОВА привели данные о ночном налете «Шахедов». Большинство попаданий было в Основянском районе".