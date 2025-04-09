БпЛА, КАБы и РСЗО: Синегубов сообщил о последствиях десятков обстрелов
В течение суток различные населенные пункты Харьковской области были под ударами вражеских беспилотников, бомб и снарядов, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Существенно досталось Харькову, который пережил две волны атаки «Шахедов».
В утренней сводке 9 апреля Синегубов перечислил все удары, которые враг нанес по Харькову:
🔹 00:05, Харьков, Основянский р-н. В результате обстрела БпЛА типа «Шахед» горели два помещения на площади 120 и 50 м кв. Повреждены четыре автомобиля. Пострадали два человека.
🔹 23:35, Харьков, Основянский р-н. В результате обстрела БпЛА типа «Шахед» горели дрова на площади 20 м кв.
🔹 23:01, Харьков, Основянский р-н. В результате обстрела БпЛА типа «Шахед» горел мусор на площади 100 м кв. Повреждены три здания, три грузовых автомобиля, два легковых автомобиля, выбиты окна и двери, повреждено производственное оборудование в трех зданиях. Пострадал один человек.
🔹 23:01, Харьков, Основянский р-н. В результате обстрела БпЛА типа «Шахед» горели помещения на площади 80 м кв. Разрушено здание СТО и три автомобиля, повреждено пять автомобилей.
🔹 23:01, Харьков, Основянский р-н. В результате обстрела БпЛА типа «Шахед» горело вторсырье на площади 600 м кв.
🔹 22:10, Харьков, Индустриальный р-н. В результате обстрела БпЛА типа «Шахед» горело два складских здания на площади 210 м кв.
🔹 21:35, Харьков, Киевский р-н. Попадание в землю БпЛА типа «Шахед». Повреждены пять частных домов.
🔹 21:07, Харьков, Киевский р-н. В результате обстрела БпЛА типа «Шахед» горело заброшенное здание на площади 10 м кв. Пострадал один человек.
Читайте также: Как тушили пожары на местах «прилетов» ночью в Харькове: видео ГСЧС
Кроме того, удар «Шахеда» в 21:30 пришелся по окраине села Циркуны под Харьковом: БпЛА упал в поле.
Ночью россияне также обстреливали приграничные и прифронтовые населенные пункты: по селу Просянка на Купянщине ударили из РСЗО, разрушив заброшенную постройку; в Золочеве обстрелом поврежден дом. Вечером 8 апреля на Золочевскую громаду армия РФ сбросила шесть КАБов. Там есть разрушения, пострадала 72-летняя женщина.
В Волчанске днем 8 апреля от удара FPV-дрона, погиб 64-летний мужчина. В селе Белый Колодец той же громады FPV-дрон атаковал в момент выдачи «гуманитарки». Пострадали два человека. В Изюмском районе под обстрелом из РСЗО была Боровая, там есть разрушения, без пострадавших.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, обстрелы, пострадавшие, прилеты, разрушения, руйнування, синегубов, шахеды;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «БпЛА, КАБы и РСЗО: Синегубов сообщил о последствиях десятков обстрелов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 9 апреля 2025 в 08:34;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток различные населенные пункты Харьковской области были под ударами вражеских беспилотников, бомб и снарядов, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов".