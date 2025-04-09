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БпЛА, КАБы и РСЗО: Синегубов сообщил о последствиях десятков обстрелов

Происшествия 08:34   09.04.2025
Оксана Горун
БпЛА, КАБы и РСЗО: Синегубов сообщил о последствиях десятков обстрелов

В течение суток различные населенные пункты Харьковской области были под ударами вражеских беспилотников, бомб и снарядов, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Существенно досталось Харькову, который пережил две волны атаки «Шахедов».

В утренней сводке 9 апреля Синегубов перечислил все удары, которые враг нанес по Харькову:

🔹 00:05, Харьков, Основянский р-н. В результате обстрела БпЛА типа «Шахед» горели два помещения на площади 120 и 50 м кв. Повреждены четыре автомобиля. Пострадали два человека.

🔹 23:35, Харьков, Основянский р-н. В результате обстрела БпЛА типа «Шахед» горели дрова на площади 20 м кв.

🔹 23:01, Харьков, Основянский р-н. В результате обстрела БпЛА типа «Шахед» горел мусор на площади 100 м кв. Повреждены три здания, три грузовых автомобиля, два легковых автомобиля, выбиты окна и двери, повреждено производственное оборудование в трех зданиях. Пострадал один человек.

🔹 23:01, Харьков, Основянский р-н. В результате обстрела БпЛА типа «Шахед» горели помещения на площади 80 м кв. Разрушено здание СТО и три автомобиля, повреждено пять автомобилей.

🔹 23:01, Харьков, Основянский р-н. В результате обстрела БпЛА типа «Шахед» горело вторсырье на площади 600 м кв.

🔹 22:10, Харьков, Индустриальный р-н. В результате обстрела БпЛА типа «Шахед» горело два складских здания на площади 210 м кв.

🔹 21:35, Харьков, Киевский р-н. Попадание в землю БпЛА типа «Шахед». Повреждены пять частных домов.

🔹 21:07, Харьков, Киевский р-н. В результате обстрела БпЛА типа «Шахед» горело заброшенное здание на площади 10 м кв. Пострадал один человек.

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Кроме того, удар «Шахеда» в 21:30 пришелся по окраине села Циркуны под Харьковом: БпЛА упал в поле.

Ночью россияне также обстреливали приграничные и прифронтовые населенные пункты: по селу Просянка на Купянщине ударили из РСЗО, разрушив заброшенную постройку; в Золочеве обстрелом поврежден дом. Вечером 8 апреля на Золочевскую громаду армия РФ сбросила шесть КАБов. Там есть разрушения, пострадала 72-летняя женщина.

В Волчанске днем 8 апреля от удара FPV-дрона, погиб 64-летний мужчина. В селе Белый Колодец той же громады FPV-дрон атаковал в момент выдачи «гуманитарки». Пострадали два человека.  В Изюмском районе под обстрелом из РСЗО была Боровая, там есть разрушения, без пострадавших.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 9 апреля 2025 в 08:34;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток различные населенные пункты Харьковской области были под ударами вражеских беспилотников, бомб и снарядов, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов".