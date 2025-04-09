Как тушили пожары на местах «прилетов» ночью в Харькове: видео ГСЧС
В Харькове возникло шесть очагов пожаров после массированной атаки «Шахедов» вечером 8 апреля.
«Враг совершил массированный обстрел ударными беспилотниками по Киевскому, Индустриальному и Основянскому районам города. Попадания были по гражданским предприятиям, складским и производственным зданиям и СТО. Возникло шесть очагов возгорания. Общая площадь пожара более 1200 кв. м», — проинформировала утром 9 апреля пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Спасатели отметили, что на местах ударов продолжают работать сотрудники ГСЧС, Нацполиции, медики и коммунальные службы.
Напомним, первая атака «Шахедов» началась около 21:00 8 апреля, она была не очень массовой: два удара пришлись по Киевскому району и один — по Индустриальному. Но следом, около 23:00, враг атаковал более чем десятком беспилотников. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил об ударах в четырех районах города. По словам мэра Игоря Терехова, в городе — 20 «прилетов». Больше всего досталось Основянскому району. Повреждены гражданские производства. Известно об одном пострадавшем.
Смотрите в обзоре «Объектива»: «Шахеды» уничтожают бизнес в Харькове
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: ГСЧС, новости Харькова, пожары, прилеты, шахеды;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Как тушили пожары на местах «прилетов» ночью в Харькове: видео ГСЧС»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 9 апреля 2025 в 07:05;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове возникло шесть очагов пожаров после массированной атаки «Шахедов» вечером 8 апреля".