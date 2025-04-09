Как тушили пожары на местах «прилетов» ночью в Харькове: видео ГСЧС

В Харькове возникло шесть очагов пожаров после массированной атаки «Шахедов» вечером 8 апреля.

«Враг совершил массированный обстрел ударными беспилотниками по Киевскому, Индустриальному и Основянскому районам города. Попадания были по гражданским предприятиям, складским и производственным зданиям и СТО. Возникло шесть очагов возгорания. Общая площадь пожара более 1200 кв. м», — проинформировала утром 9 апреля пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели отметили, что на местах ударов продолжают работать сотрудники ГСЧС, Нацполиции, медики и коммунальные службы.

Напомним, первая атака «Шахедов» началась около 21:00 8 апреля, она была не очень массовой: два удара пришлись по Киевскому району и один — по Индустриальному. Но следом, около 23:00, враг атаковал более чем десятком беспилотников. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил об ударах в четырех районах города. По словам мэра Игоря Терехова, в городе — 20 «прилетов». Больше всего досталось Основянскому району. Повреждены гражданские производства. Известно об одном пострадавшем.

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