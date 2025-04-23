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Техногенная катастрофа на Харьковщине отменяется: хорошие новости

Общество 20:56   23.04.2025
Оксана Горун
Техногенная катастрофа на Харьковщине отменяется: хорошие новости

Мэр Лозовой на Харьковщине Сергей Зеленский сообщил, что в Орельское водохранилище начала поступать вода из Днепра. Это шаг к решению проблемы другого водоема — Краснопавловского.

«Сегодня в Орельское водохранилище в Лозовской громаде начала поступать вода из Днепра. Это важный этап для дальнейшего наполнения Краснопавловского водохранилища – почти единственного источника водоснабжения для Лозовщины. Оно обеспечивает более 27 тысяч абонентов Лозовой. И еще около 400 тысяч жителей других громад Харьковщины», — написал Зеленский вечером 23 апреля.

Он опубликовал видео оживающего водоема.

Видео: Сергей Зеленский/Telegram

В начале апреля мэр Лозовой предупреждал, что Краснопавловское водохранилище рекордно обмелело, а в «широкой балке» рядом начался мор рыбы. В ХОВА следом заявили об угрозе техногенной катастрофы в регионе.  Руководство области сообщило: чтобы наполнить водохранилище объемом 42,1 миллиона кубометров воды, необходимо более 233,2 миллиона гривен, в том числе более 149,3 миллиона — из госбюджета. ХОВА обратилась в Кабмин, а в области объявили чрезвычайную ситуацию техногенного характера.

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Напомним, Краснопавловское водохранилище обеспечивает водой 20% населения Харькова, Лозовую и населенные пункты Харьковского района. Его должны пополнять дважды в год — в конце осени и в начале весны, когда на берегах почти отсутствует растительность. По данным ХОВА, водоем наполняли даже в 2022-м: в апреле-мае до 160 млн кубометров (39%) и в сентябре-октябре — до 159,3 млн кубометров (38,9%). В октябре 2023 года водохранилище было наполнено на 32,3%.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 23 апреля 2025 в 20:56;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Лозовой на Харьковщине Сергей Зеленский сообщил, что в Орельское водохранилище начала поступать вода из Днепра. Это шаг к решению проблемы другого водоема — Краснопавловского".