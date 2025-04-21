Автоматы с бесплатной питьевой водой будут в Харькове: Терехов — об инициативе

Городские автоматы с бесплатной питьевой водой появятся в Харькове, рассказал в комментарии МГ «Объектив» мэр Игорь Терехов. Первые почти три десятка единиц должны заработать в течение месяца-трех.

Городские бюветы — это очередная социальная инициатива, как уже реализуемые бесплатный проезд в транспорте или раздача горячих обедов всем желающим, отметил Терехов.

«Конечно, это социальный проект, потому что сегодня для нас очень важно, чтобы наши люди имели бесплатную питьевую воду. И это будет качественная вода. Вы видите, что очень много сегодня по Харькову продают воду. Есть установленные автоматы, которые разливают воду за деньги. И было принято решение, что мы будем делать альтернативу для того, чтобы люди имели возможность брать воду бесплатно», — сказал мэр.

На вопрос, что будет с предпринимателями — владельцами частных водоматов, и не оставит ли их такая инициатива без дохода, Терехов заверил, что «город не наступает на частный бизнес».

«Это альтернатива. Люди имеют возможность приобрести для себя воду или взять ее бесплатно. Кто как хочет», — пояснил городской голова.

Источником финансирования этой инициативы, продолжил Терехов, станет городской бюджет.

«Плюс есть у нас договоренность с международными институтами. Это были мои договоренности, они тоже будут финансировать этот проект», — сказал мэр.

Первые бюветы уже начали устанавливать по городу, один из них даже получил повреждения в результате последнего «прилета». Его восстанавливают. На начальном этапе будет 29 водоматов.

«Но я уверен, что этого не хватит. Там, где будет запрос людей, будем понемногу делать, чтобы люди имели возможность брать воду. Месяц, два, три — и будем иметь уже работающие бюветы. Пока они не работают, но мы приобретем оборудование, мы подводим все коммуникации, мы заказали эти бюветы. То есть очень такой классный проект. Это харьковская идея, это идея для наших людей. Я очень хочу, чтобы она была удачной и результативной», — добавил городской голова.