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Водохранилище, снабжающее Харьков, рекордно обмелело, рядом начался мор рыбы

Происшествия 18:44   04.04.2025
Елена Нагорная
Водохранилище, снабжающее Харьков, рекордно обмелело, рядом начался мор рыбы Фото: Сергей Зеленский /Telegram

Мор рыбы зафиксировали в Лозовской громаде Харьковской области. Предполагают, что причиной является обмеление Краснопавловского водохранилища, ситуацию с которым называли критической еще в ноябре 2024 года.

Тревогу забил глава Лозовской громады Сергей Зеленский.

«Мор рыбы обнаружили в «широкой балке», которая отделена от Краснопавловского водохранилища дамбой и сейчас не имеет сообщения, — пояснил Зеленский. — Такая же ситуация угрожает самому водохранилищу, которое рекордно обмелело. Столь низкий уровень воды не фиксировали почти полвека. Воду из Днепра не подавали уже три года. Более 400 тысяч жителей области и Харькова рискуют остаться без воды, а на очистку той, что получают сейчас, необходимы дополнительные расходы».

Мор рыбы в Лозовской громаде
Фото: Сергей Зеленский /Telegram

В связи с этой ситуацией 4 апреля собиралась комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Лозовского горсовета. В заседании приняли участие правоохранители, медики, районное руководство, представители Госпродпотребслужбы.

Мор рыбы в Лозовской громаде
Фото: Сергей Зеленский /Telegram

«Предварительно, случай имеет признаки чрезвычайной ситуации объектового уровня. Будем обращаться за экспертной оценкой в соответствующие учреждения», — добавил глава громады.

Мор рыбы в Лозовской громаде
Фото: Сергей Зеленский /Telegram

Зеленский напомнил, что в конце 2024 года было принято решение выделить из государственного бюджета 149,4 миллиона гривен для наполнения Краснопавловского водохранилища, но «прокачку пока что не начали».

Мор рыбы в Лозовской громаде
Фото: Сергей Зеленский /Telegram

Напомним также, Краснопавловское водохранилище обеспечивает водой 20% населения Харькова, Лозовую и населенные пункты Харьковского района. Его должны пополнять дважды в год — в конце осени и в начале весны, когда на берегах почти отсутствует растительность. По данным ХОВА, водоем наполняли даже в 2022-м: в апреле-мае до 160 млн кубометров (39%) и в сентябре-октябре — до 159,3 млн кубометров (38,9%). В октябре 2023 года водохранилище было наполнено на 32,3%. В 2020-м, когда воды в Краснопавловском было около 26%, ситуацию называли критической. В ноябре 2024 года вопрос наполнения водохранилища вновь подняли на сессии областного совета.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 4 апреля 2025 в 18:44;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мор рыбы зафиксировали в Лозовской громаде Харьковской области. Предполагают, что причиной является обмеление Краснопавловского водохранилища.".