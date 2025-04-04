Водохранилище, снабжающее Харьков, рекордно обмелело, рядом начался мор рыбы
Мор рыбы зафиксировали в Лозовской громаде Харьковской области. Предполагают, что причиной является обмеление Краснопавловского водохранилища, ситуацию с которым называли критической еще в ноябре 2024 года.
Тревогу забил глава Лозовской громады Сергей Зеленский.
«Мор рыбы обнаружили в «широкой балке», которая отделена от Краснопавловского водохранилища дамбой и сейчас не имеет сообщения, — пояснил Зеленский. — Такая же ситуация угрожает самому водохранилищу, которое рекордно обмелело. Столь низкий уровень воды не фиксировали почти полвека. Воду из Днепра не подавали уже три года. Более 400 тысяч жителей области и Харькова рискуют остаться без воды, а на очистку той, что получают сейчас, необходимы дополнительные расходы».
В связи с этой ситуацией 4 апреля собиралась комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Лозовского горсовета. В заседании приняли участие правоохранители, медики, районное руководство, представители Госпродпотребслужбы.
«Предварительно, случай имеет признаки чрезвычайной ситуации объектового уровня. Будем обращаться за экспертной оценкой в соответствующие учреждения», — добавил глава громады.
Зеленский напомнил, что в конце 2024 года было принято решение выделить из государственного бюджета 149,4 миллиона гривен для наполнения Краснопавловского водохранилища, но «прокачку пока что не начали».
Напомним также, Краснопавловское водохранилище обеспечивает водой 20% населения Харькова, Лозовую и населенные пункты Харьковского района. Его должны пополнять дважды в год — в конце осени и в начале весны, когда на берегах почти отсутствует растительность. По данным ХОВА, водоем наполняли даже в 2022-м: в апреле-мае до 160 млн кубометров (39%) и в сентябре-октябре — до 159,3 млн кубометров (38,9%). В октябре 2023 года водохранилище было наполнено на 32,3%. В 2020-м, когда воды в Краснопавловском было около 26%, ситуацию называли критической. В ноябре 2024 года вопрос наполнения водохранилища вновь подняли на сессии областного совета.
Читайте также: Ситуация с водоснабжением Харькова была почти критической, деньги нашли — ХОВА
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: краснопавловское водохранилище, Лозовая, мор рыбы, новости Харькова, Сергей Зеленский;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Водохранилище, снабжающее Харьков, рекордно обмелело, рядом начался мор рыбы»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 4 апреля 2025 в 18:44;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мор рыбы зафиксировали в Лозовской громаде Харьковской области. Предполагают, что причиной является обмеление Краснопавловского водохранилища.".