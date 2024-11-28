Ситуацию с водохранилищем, снабжающим Харьков, вновь называют критической

Вопрос наполнения Краснопавловского водохранилища будет решен в ближайшее время, сообщил на сессии Харьковского областного совета начальник ХОВА Олег Синегубов.

На ситуацию с водоемом обратила внимание депутат облсовета Наталья Плотник.

«На сегодня у нас уровень воды ниже критического. Мы можем прийти в зиму без воды, а это пол области и город Харьков», — подчеркнула она и предложила поддержку в данном вопросе со стороны депутатского корпуса.

Синегубов ответил, что такой необходимости пока нет, ведь этой темой занимаются уже два с половиной года. Ее среди прочего обсуждали на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 27 ноября.

«Не скажу в эфир, на каких основаниях там у нас сейчас низкий уровень воды. Мы обращались неоднократно в Кабмин. Премьер-министр дал поручение профильному министерству, вчера приобщались представители этого министерства. Я думаю, в ближайшее время этот вопрос будет решен путем выделения средств для наполнения Краснопавловского водохранилища», — отметил начальник ХОВА.

Напомним, Краснопавловское водохранилище обеспечивает водой 20% населения Харькова, Лозовую и населенные пункты Харьковского района. Его должны пополнять дважды в год — в конце осени и в начале весны, когда на берегах почти отсутствует растительность. По данным ХОВА, водоем наполняли даже в 2022-м: в апреле-мае до 160 млн кубометров (39%) и в сентябре-октябре — до 159,3 млн кубометров (38,9%). В октябре 2023 года водохранилище было наполнено на 32,3%. В 2020-м, когда воды в Краснопавловском было около 26%, ситуацию называли критической.