Ситуацію з водосховищем, що живить Харків, знову називають критичною (відео)
Питання наповнення Краснопавлівського водосховища буде вирішене найближчим часом, запевнив на сесії Харківської обласної ради начальник ХОВА Олег Синєгубов.
На ситуацію із водоймою звернула увагу депутатка облради Наталія Плотнік.
«На сьогодні у нас рівень води нижчий за критичний. Ми можемо прийти в зиму без води, а це пів області та місто Харків», — наголосила вона і запропонувала підтримку у цьому питанні з боку депутатського корпусу.
Синєгубов відповів, що такої потреби поки немає, адже цією темою займаються вже два з половиною роки. Її серед іншого обговорювали на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 27 листопада.
«Не скажу в ефір, з яких підстав там у нас наразі низький рівень води. Ми зверталися неодноразово до Кабміну. Прем’єр-міністр дав доручення профільному міністерству, вчора долучалися представники цього міністерства. Я думаю, найближчим часом це питання буде вирішене шляхом виділення коштів для наповнення Краснопавлівського водосховища», – зазначив начальник ХОВА.
Нагадаємо, Краснопавлівське водосховище забезпечує водою 20% населення Харкова, Лозову та населені пункти Харківського району. Його мають поповнювати двічі на рік – наприкінці осені та на початку весни, коли на берегах майже відсутня рослинність. За даними ХОВА, водойму наповнювали навіть у 2022-му: у квітні-травні до 160 млн кубометрів (39%) і у вересні-жовтні – до 159,3 млн кубометрів (38,9%). У жовтні 2023 року водосховище було заповнене на 32,3%. У 2020-му, коли води в Краснопавлівському було близько 26%, ситуацію називали критичною.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: краснопавловское водохранилище, новини Харкова, Олег Синегубов, сессия областного совета;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2024 в 21:25;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Питання наповнення Краснопавлівського водосховища буде вирішене найближчим часом, запевнив на сесії Харківської обласної ради начальник ХОВА Олег Синєгубов.".