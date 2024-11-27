Чи готовий Харків до блекаутів, обговорили екстрені служби та чиновники
Готовність Харкова та області до можливих тривалих знеструмлень обговорили на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Наразі усі об’єкти критичної інфраструктури, соціальної та медичної сфери забезпечені генераторами різної потужності. Загалом встановлено понад 1220 альтернативних джерел живлення. Також устаткування забезпечене паливно-мастильними матеріалами на понад три доби роботи, пише пресслужба ХОВА.
У територіальних громадах Харківщини є 27 когенераційних установок, триває будівництво блочно-модульних котелень у трьох громадах.
У Харкові раніше були розроблені й погоджені альтернативні автобусні маршрути на випадок ускладнення роботи електротранспорту. У разі знеструмлень систем водопостачання у місті забезпечать підвезення води.
«Окрім наявної кількості Пунктів незламності маємо додатковий резерв, який зможемо розгорнути у разі виникнення надзвичайної ситуації. Крім того, усі установи соціальної та медичної галузей міського підпорядкування в повній мірі забезпечені альтернативними джерелами живлення і продовжуватимуть роботу», – сказав директор департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міськради Богдан Гладких.
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Готовність Харкова та області до можливих тривалих знеструмлень обговорили на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій".