Live
  • Ср 27.11.2024
  • Харків  -0°С
  • USD 41.5
  • EUR 43.68

Чи готовий Харків до блекаутів, обговорили екстрені служби та чиновники

Політика 18:04   27.11.2024
Олена Нагорна
Чи готовий Харків до блекаутів, обговорили екстрені служби та чиновники Фото: biz.censor.net

Готовність Харкова та області до можливих тривалих знеструмлень обговорили на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Наразі усі об’єкти критичної інфраструктури, соціальної та медичної сфери забезпечені генераторами різної потужності. Загалом встановлено понад 1220 альтернативних джерел живлення. Також устаткування забезпечене паливно-мастильними матеріалами на понад три доби роботи, пише пресслужба ХОВА.

У територіальних громадах Харківщини є 27 когенераційних установок, триває будівництво блочно-модульних котелень у трьох громадах.

У Харкові раніше були розроблені й погоджені альтернативні автобусні маршрути на випадок ускладнення роботи електротранспорту. У разі знеструмлень систем водопостачання у місті забезпечать підвезення води.

«Окрім наявної кількості Пунктів незламності маємо додатковий резерв, який зможемо розгорнути у разі виникнення надзвичайної ситуації. Крім того, усі установи соціальної та медичної галузей міського підпорядкування в повній мірі забезпечені альтернативними джерелами живлення і продовжуватимуть роботу», – сказав директор департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міськради Богдан Гладких.

Читайте також: Новий графік відключення світла опублікувало обленерго

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Вночі може сніжити: прогноз погоди в Харкові та області на 28 листопада
Вночі може сніжити: прогноз погоди в Харкові та області на 28 листопада
27.11.2024, 18:59
Як харків’янам сплатити за техобслуговування газових мереж і розподілу газу
Як харків’янам сплатити за техобслуговування газових мереж і розподілу газу
27.11.2024, 09:00
Як влада визначає кількість людей у Харкові: Терехов розкрив механізм
Як влада визначає кількість людей у Харкові: Терехов розкрив механізм
27.11.2024, 18:39
Новини Харкова – головне за 27.11: пожежу в Харкові гасили 8 годин, обстріли
Новини Харкова – головне за 27.11: пожежу в Харкові гасили 8 годин, обстріли
27.11.2024, 17:31
Про наслідки нічного удару по Дергачах поінформував Синєгубов
Про наслідки нічного удару по Дергачах поінформував Синєгубов
27.11.2024, 08:50
МСЕК ліквідовують: що буде на Харківщині натомість і куди переведуть персонал
МСЕК ліквідовують: що буде на Харківщині натомість і куди переведуть персонал
27.11.2024, 14:35

Новини за темою:

21:06
Коли в Харкові та області в середу можуть вимикати світло – дані обленерго
10:57
Терехов: уже є обладнання, яке забезпечує Харків електроенергією
19:49
Світло вимикатимуть завтра з 06:00 до 22:00 за графіком на Харківщині
19:54
Завтра з 6:00 до 22:00 діятимуть дві черги відключень світла в Україні
20:14
Виправданий крок – Міненерго про вимкнення світла при загрозі масованого удару

Ви читали новину: «Чи готовий Харків до блекаутів, обговорили екстрені служби та чиновники»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2024 в 18:04;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Готовність Харкова та області до можливих тривалих знеструмлень обговорили на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій".