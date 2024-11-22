Новий графік відключення світла опублікували в “Харківобленерго”

Графік відключення світла на 23-29 листопада опублікували в АТ “Харківобленерго”.

“У разі застосування додаткових заходів обмеження електропостачання в Харкові та Харківській області будемо додатково повідомляти в Телеграм-каналі “Харківобленерго”, – написали енергетики.

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