Новий графік відключення світла опублікували в “Харківобленерго”
Графік відключення світла на 23-29 листопада опублікували в АТ “Харківобленерго”.
“У разі застосування додаткових заходів обмеження електропостачання в Харкові та Харківській області будемо додатково повідомляти в Телеграм-каналі “Харківобленерго”, – написали енергетики.
Знайти свою адресу можна за посиланням.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2024 в 11:16;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Графік відключення світла на 23-29 листопада опублікували в АТ “Харківобленерго”.".