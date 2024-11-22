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Новий графік відключення світла опублікували в “Харківобленерго”

Суспільство 11:16   22.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новий графік відключення світла опублікували в “Харківобленерго”

Графік відключення світла на 23-29 листопада опублікували в АТ “Харківобленерго”.

“У разі застосування додаткових заходів обмеження електропостачання в Харкові та Харківській області будемо додатково повідомляти в Телеграм-каналі “Харківобленерго”, – написали енергетики.

Знайти свою адресу можна за посиланням.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2024 в 11:16;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Графік відключення світла на 23-29 листопада опублікували в АТ “Харківобленерго”.".