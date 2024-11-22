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Новый график отключения света опубликовали в «Харьковоблэнерго»

Общество 11:16   22.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Новый график отключения света опубликовали в «Харьковоблэнерго» cek.dp.ua

График отключения света на 23-29 ноября опубликовали в АО «Харьковоблэнерго».

Фото: АО «Харьковоблэнерго»

«В случае применения дополнительных мер по ограничению электроснабжения в Харькове и Харьковской области будем дополнительно сообщать в Телеграмм-канале «Харьковоблэнерго», – написали энергетики.

Найти свой адрес можно по ссылке.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 22 ноября 2024 в 11:16;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "График отключения света на 23-29 ноября опубликовали в АО «Харьковоблэнерго».".