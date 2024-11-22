Новый график отключения света опубликовали в «Харьковоблэнерго»
cek.dp.ua
График отключения света на 23-29 ноября опубликовали в АО «Харьковоблэнерго».
«В случае применения дополнительных мер по ограничению электроснабжения в Харькове и Харьковской области будем дополнительно сообщать в Телеграмм-канале «Харьковоблэнерго», – написали энергетики.
Найти свой адрес можно по ссылке.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: график отключения, світло, свет, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 22 ноября 2024 в 11:16;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "График отключения света на 23-29 ноября опубликовали в АО «Харьковоблэнерго».".