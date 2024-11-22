Новый график отключения света опубликовали в «Харьковоблэнерго»

График отключения света на 23-29 ноября опубликовали в АО «Харьковоблэнерго».

«В случае применения дополнительных мер по ограничению электроснабжения в Харькове и Харьковской области будем дополнительно сообщать в Телеграмм-канале «Харьковоблэнерго», – написали энергетики.

Найти свой адрес можно по ссылке.