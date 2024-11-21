Свет будут выключать завтра с 06:00 до 22:00 по графику в Харьковской области
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
Завтра, 22 ноября, в Харьковской области с 06:00 до 22:00 будет применен график почасовых отключений, сообщили в Харьковоблэнерго.
«Причина временного введения ограничений в энергосистеме Украины – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября. Энергетики работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование», – пояснили в Харьковоблэнерго.
Читайте также: Новый график отключения света на Харьковщине опубликовали в “Харьковоблэнерго”
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", график отключения, отключние света, світло, свет, Харьковская область, электроэнергия;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Свет будут выключать завтра с 06:00 до 22:00 по графику в Харьковской области»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 21 ноября 2024 в 19:49;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 22 ноября, в Харьковской области с 06:00 до 22:00 будет применен график почасовых отключений, сообщили в Харьковоблэнерго.".