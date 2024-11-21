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Свет будут выключать завтра с 06:00 до 22:00 по графику в Харьковской области

Общество 19:49   21.11.2024
Оксана Якушко
Свет будут выключать завтра с 06:00 до 22:00 по графику в Харьковской области Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Завтра, 22 ноября, в Харьковской области с 06:00 до 22:00 будет применен график почасовых отключений, сообщили в Харьковоблэнерго.

«Причина временного введения ограничений в энергосистеме Украины – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября. Энергетики работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование», – пояснили в Харьковоблэнерго.

Читайте также: Новый график отключения света на Харьковщине опубликовали в “Харьковоблэнерго”

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 21 ноября 2024 в 19:49;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 22 ноября, в Харьковской области с 06:00 до 22:00 будет применен график почасовых отключений, сообщили в Харьковоблэнерго.".