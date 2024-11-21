Свет будут выключать завтра с 06:00 до 22:00 по графику в Харьковской области

Завтра, 22 ноября, в Харьковской области с 06:00 до 22:00 будет применен график почасовых отключений, сообщили в Харьковоблэнерго.

«Причина временного введения ограничений в энергосистеме Украины – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября. Энергетики работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование», – пояснили в Харьковоблэнерго.