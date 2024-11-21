Світло вимикатимуть завтра з 06:00 до 22:00 за графіком на Харківщині

Завтра, 22 листопада, у Харківській області з 06:00 до 22:00 застосують графік погодинних відключень, повідомили у Харківобленерго.

«Причина тимчасового запровадження обмежень в енергосистемі України — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання», – пояснили в Харківобленерго.