Світло вимикатимуть завтра з 06:00 до 22:00 за графіком на Харківщині
Фото: АТ “Харківобленерго”
Завтра, 22 листопада, у Харківській області з 06:00 до 22:00 застосують графік погодинних відключень, повідомили у Харківобленерго.
«Причина тимчасового запровадження обмежень в енергосистемі України — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання», – пояснили в Харківобленерго.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", график отключения, електроенергія, отключние света, світло, Харьковская область;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2024 в 19:49;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 22 листопада, у Харківській області з 06:00 до 22:00 застосують графік погодинних відключень, повідомили у Харківобленерго.".