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Світло вимикатимуть завтра з 06:00 до 22:00 за графіком на Харківщині

Суспільство 19:49   21.11.2024
Оксана Якушко
Світло вимикатимуть завтра з 06:00 до 22:00 за графіком на Харківщині Фото: АТ “Харківобленерго”

Завтра, 22 листопада, у Харківській області з 06:00 до 22:00 застосують графік погодинних відключень, повідомили у Харківобленерго.

«Причина тимчасового запровадження обмежень в енергосистемі України — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання», – пояснили в Харківобленерго.

Читайте також: Новий графік відключення світла на Харківщині опублікували у “Харківобленерго”

Автор: Оксана Якушко
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Ви читали новину: «Світло вимикатимуть завтра з 06:00 до 22:00 за графіком на Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2024 в 19:49;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 22 листопада, у Харківській області з 06:00 до 22:00 застосують графік погодинних відключень, повідомили у Харківобленерго.".