Новий графік відключення світла на Харківщині опублікували в “Харківобленерго”
Фото: АТ “Харківобленерго”
В АТ “Харківобленерго” опублікували графік відключення електроенергії у Харкові та області на 16-22 листопада.
Наразі ситуація з енергосистемою в країні стабільна, тому поки що графіки не застосовуватимуть.
“Проте звертаємо вашу увагу на те, що у разі необхідності ГПВ може бути уведений за розпорядженням НЕК “Укренерго“, – уточнили енергетики.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Листопада 2024 в 20:08;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В АТ “Харківобленерго” опублікували графік відключення електроенергії у Харкові та області на 16-22 листопада.".