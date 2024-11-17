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Новий графік відключення світла на Харківщині опублікували в “Харківобленерго”

Суспільство 20:08   17.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новий графік відключення світла на Харківщині опублікували в “Харківобленерго” Фото: АТ “Харківобленерго”

В АТ “Харківобленерго” опублікували графік відключення електроенергії у Харкові та області на 16-22 листопада.

Наразі ситуація з енергосистемою в країні стабільна, тому поки що графіки не застосовуватимуть.

Фото: АТ “Харківобленерго”

Проте звертаємо вашу увагу на те, що у разі необхідності ГПВ може бути уведений за розпорядженням НЕК “Укренерго“, – уточнили енергетики.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Листопада 2024 в 20:08;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В АТ “Харківобленерго” опублікували графік відключення електроенергії у Харкові та області на 16-22 листопада.".