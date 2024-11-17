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Новый график отключения света на Харьковщине опубликовали в «Харьковоблэнерго»

Общество 20:08   17.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Новый график отключения света на Харьковщине опубликовали в «Харьковоблэнерго» Фото: АО «Харьковоблэнерго»

В АО «Харьковоблэнерго» опубликовали график отключения электроэнергии в Харькове и области на 16-22 ноября.

На данный момент ситуация с энергосистемой в стране стабильная, поэтому пока что графики применять не будут.

Фото: АО «Харьковоблэнерго»

«Однако обращаем ваше внимание на то, что в случае необходимости ГПО может быть введен по распоряжению НЭК «Укрэнерго», – уточнили энергетики.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 17 ноября 2024 в 20:08;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В АО «Харьковоблэнерго» опубликовали график отключения электроэнергии в Харькове и области на 16-22 ноября.".