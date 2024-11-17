Новый график отключения света на Харьковщине опубликовали в «Харьковоблэнерго»

В АО «Харьковоблэнерго» опубликовали график отключения электроэнергии в Харькове и области на 16-22 ноября.

На данный момент ситуация с энергосистемой в стране стабильная, поэтому пока что графики применять не будут.

«Однако обращаем ваше внимание на то, что в случае необходимости ГПО может быть введен по распоряжению НЭК «Укрэнерго», – уточнили энергетики.