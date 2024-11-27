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Готов ли Харьков к возможным блэкаутам, обсудили экстренные службы и чиновники

Общество 18:04   27.11.2024
Елена Нагорная
Готов ли Харьков к возможным блэкаутам, обсудили экстренные службы и чиновники Фото: biz.censor.net

Готовность Харькова и области к возможным длительным обесточиваниям обсудили на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Сейчас все объекты критической инфраструктуры, социальной и медицинской сферы региона обеспечены генераторами. Всего установлено более 1220 альтернативных источников питания. Оборудование обеспечено горюче-смазочными материалами на более чем трое суток работы, пишет пресс-служба ХОВА.

В территориальных громадах есть 27 когенерационных установок, в трех ТГ продолжается строительство блочно-модульных котельных.

В Харькове ранее разработали альтернативные автобусные маршруты на случай перебоев в работе электротранспорта. В случае обесточивания систем водоснабжения в городе обеспечат подвоз воды.

«Кроме имеющегося количества Пунктов несокрушимости имеем дополнительный резерв, который сможем развернуть в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Кроме того, все учреждения социальной и медицинской отраслей городского подчинения в полной мере обеспечены альтернативными источниками питания и будут продолжать работу», — сказал директор департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского горсовета Богдан Гладких.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 27 ноября 2024 в 18:04;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Готовность Харькова и области к возможным длительным обесточиваниям обсудили на заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.".