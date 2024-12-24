Ситуация с водоснабжением Харькова была почти критической, деньги нашли — ХОВА

На наполнение Краснопавловского водохранилища, ситуацию с которым в ноябре вновь называли критической, на 2025 год Кабмин выделяет 149,4 миллиона гривен.

Это позволит наполнить водохранилище на 42,1 миллиона кубометров, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов по итогам заседания государственной КТЭБ и ЧС.

По его данным, сейчас объем Краснопавловского водохранилища меньше нормы в четыре раза. Деньги выделяют, чтобы предотвратить дальнейшее снижение уровня воды и ухудшение ее качества.

«Ситуация с водоснабжением Харькова длительное время была на грани критической. Уровень воды в Краснопавловском водохранилище, которое является основным источником воды для города, упал до аварийной отметки. Это поставило под угрозу обеспечение питьевой водой более 400 тысяч человек», — напомнил Синегубов.

Напомним, Краснопавловское водохранилище обеспечивает водой 20% населения Харькова, Лозовую и населенные пункты Харьковского района. Его должны пополнять дважды в год — в конце осени и в начале весны, когда на берегах почти отсутствует растительность. По данным ХОВА, водоем наполняли даже в 2022-м: в апреле-мае до 160 млн кубометров (39%) и в сентябре-октябре — до 159,3 млн кубометров (38,9%). В октябре 2023 года водохранилище было наполнено на 32,3%. В 2020-м, когда воды в Краснопавловском было около 26%, ситуацию называли критической.