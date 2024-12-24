Ситуація з водопостачанням Харкова була майже критичною, гроші знайшли – ХОВА

На наповнення Краснопавлівського водосховища, ситуацію з яким у листопаді знову називали критичною, на 2025 рік Кабмін виділяє 149,4 мільйона гривень.

Це дозволить наповнити водосховище на 42,1 мільйона кубометрів, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов за підсумками засідання державної КТЕБ та НС.

За його даними, зараз об’єм Краснопавлівського водосховища менший за норму вчетверо. Гроші виділяють, щоб запобігти подальшому зниженню рівня води та погіршенню її якості.

«Ситуація з водопостачанням Харкова тривалий час була на межі критичного рівня. Рівень води у Краснопавлівському водосховищі, яке є основним джерелом води для міста, впав до аварійної позначки. Це поставило під загрозу забезпечення питною водою понад 400 тисяч людей», – нагадав Синєгубов.

Нагадаємо, Краснопавлівське водосховище забезпечує водою 20% населення Харкова, Лозову та населені пункти Харківського району. Його мають поповнювати двічі на рік – наприкінці осені та на початку весни, коли на берегах майже відсутня рослинність. За даними ХОВА, водойму наповнювали навіть у 2022-му: у квітні-травні до 160 млн кубометрів (39%) і у вересні-жовтні – до 159,3 млн кубометрів (38,9%). У жовтні 2023 року водосховище було заповнене на 32,3%. У 2020-му, коли води в Краснопавлівському було близько 26%, ситуацію називали критичною.