Наполнение водохранилища, снабжающего Харьков, наконец началось (видео)
В Харьковской области началось наполнение Краснопавловского водохранилища, которое обеспечивает водой 20% Харькова, а также полностью — Лозовую и Златополь.
«Вода пошла в Краснопавловское водохранилище! Завершили подготовку. Запустили последнюю в цикле насосную станцию», — проинформировал в своем Telegram-канале мэр Лозовой Сергей Зеленский.
Видео: Сергей Зеленский/Telegram
Краснопавловское водохранилище должны пополнять дважды в год — в конце осени и в начале весны, когда на берегах почти отсутствует растительность. В конце 2024 года в ХОВА заявили, что на наполнение водоема в 2025 году Кабмин выделяет 149 миллионов гривен, но в начале апреля процесс так и не начался. Тогда мэр Лозовой предупредил, что водохранилище рекордно обмелело, а в «широкой балке» рядом начался мор рыбы.
В ХОВА следом заявили об угрозе техногенной катастрофы в регионе. Руководство области сообщило: чтобы наполнить водохранилище объемом 42,1 миллиона кубометров воды, необходимо более 233,2 миллиона гривен, в том числе более 149 миллионов — из госбюджета. ХОВА обратилась в Кабмин, а в области объявили чрезвычайную ситуацию техногенного характера.
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По данным ХОВА, водоем наполняли даже в 2022-м: в апреле-мае до 160 млн кубометров (39%) и в сентябре-октябре — до 159,3 млн кубометров (38,9%). В октябре 2023 года водохранилище было наполнено на 32,3%.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вода, водоснабжение, краснопавловское водохранилище, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 18 мая 2025 в 11:30;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области началось наполнение Краснопавловского водохранилища, которое обеспечивает водой 20% Харькова, а также полностью — Лозовую и Златополь.".