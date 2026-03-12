Водосховище забрали у підприємства на Харківщині за рішенням Верховного суду
Забродівське водосховище площею понад 160 га роками приносило прибуток приватному підприємству, поки місцевий бюджет орендної плати не отримував. Крапку у справі поставив Верховний суд, і 11 березня об’єкт офіційно передали до відання Богодухівської міськради.
Підприємство використовувало водосховище під Богодуховом для рибогосподарських потреб, не уклавши договору оренди, що є обов’язковою умовою для такої діяльності, повідомляє обласна прокуратура.
Прокуратура звернулася до суду, щоб підприємство звільнило об’єкт водного фонду та землю під ним. Господарський суд Харківської області повністю задовольнив цей позов. Підприємство спробувало оскаржити рішення, проте апеляційний суд залишив його без змін.
Крапку у справі поставив Верховний суд, який відмовив у відкритті касаційного провадження, остаточно позбавивши фірму шансів на подальше користування акваторією.
Як раніше повідомляла МГ “Об’єктив”, 28 лютого інспектори рибоохоронного патруля виявили на Оскольському водосховищі біля села Комарівка Ізюмського району двох чоловіків, які ловили рибу сітками в період нересту.
