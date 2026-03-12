Live

Водосховище забрали у підприємства на Харківщині за рішенням Верховного суду

Суспільство 19:16   12.03.2026
Олена Нагорна
Водосховище забрали у підприємства на Харківщині за рішенням Верховного суду

Забродівське водосховище площею понад 160 га роками приносило прибуток приватному підприємству, поки місцевий бюджет орендної плати не отримував. Крапку у справі поставив Верховний суд, і 11 березня об’єкт офіційно передали до відання Богодухівської міськради.

Підприємство використовувало водосховище під Богодуховом для рибогосподарських потреб, не уклавши договору оренди, що є обов’язковою умовою для такої діяльності, повідомляє обласна прокуратура.

Прокуратура звернулася до суду, щоб підприємство звільнило об’єкт водного фонду та землю під ним. Господарський суд Харківської області повністю задовольнив цей позов. Підприємство спробувало оскаржити рішення, проте апеляційний суд залишив його без змін.

Крапку у справі поставив Верховний суд, який відмовив у відкритті касаційного провадження, остаточно позбавивши фірму шансів на подальше користування акваторією.

Як раніше повідомляла МГ “Об’єктив”, 28 лютого інспектори рибоохоронного патруля виявили на Оскольському водосховищі біля села Комарівка Ізюмського району двох чоловіків, які ловили рибу сітками в період нересту.

Читайте також: На проєкті шкільного бомбосховища на Харківщині розбазарили 1,5 млн грн

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Ковзанка в Харкові – все: сезон завершують через потепління
Ковзанка в Харкові – все: сезон завершують через потепління
12.03.2026, 20:34
Трагедія в Харкові: шестеро дітей провалилися під лід, двоє з них загинули
Трагедія в Харкові: шестеро дітей провалилися під лід, двоє з них загинули
12.03.2026, 19:57
На проєкті шкільного бомбосховища на Харківщині розбазарили 1,5 млн грн
На проєкті шкільного бомбосховища на Харківщині розбазарили 1,5 млн грн
12.03.2026, 17:33
Новини Харкова — головне 12 березня: удари по ДСНС, під лід пішли діти
Новини Харкова — головне 12 березня: удари по ДСНС, під лід пішли діти
12.03.2026, 20:48
Армія РФ застрягла під Вовчанськом та Куп’янськом? Аналіз Машовця
Армія РФ застрягла під Вовчанськом та Куп’янськом? Аналіз Машовця
12.03.2026, 18:17
Максимум тепла перед похолоданням: погода в Харкові та області на 13 березня
Максимум тепла перед похолоданням: погода в Харкові та області на 13 березня
12.03.2026, 19:38

Новини за темою:

05.03.2026
Два водосховища під Харковом повернули державі: дійшло до Верховного суду
06.10.2025
У громади на Харківщині “вкрали” водосховище: що сталося
31.07.2025
Три водосховища на Харківщині майже знищені: серед них Трав’янське
19.05.2025
Водосховище, що живить Харків, продовжують наповнювати: відео від Зеленського
27.05.2024
Два водосховища під Харковом за 7,5 млрд грн відібрали у підприємства


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Водосховище забрали у підприємства на Харківщині за рішенням Верховного суду», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2026 в 19:16;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Забродівське водосховище площею понад 160 га роками приносило прибуток приватному підприємству, поки місцевий бюджет орендної плати не отримував.".