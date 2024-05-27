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Два водосховища під Харковом за 7,5 млрд грн відібрали у підприємства

Суспільство 13:47   27.05.2024
Олена Нагорна
Два водосховища під Харковом за 7,5 млрд грн відібрали у підприємства

Два водосховища комплексного призначення у Харківському районі Харківської області загальною площею понад тисяча гектарів та вартістю майже 7,5 мільярдів гривень рішенням Верховного суду повернуті державі.

Як повідомляють у Харківській облпрокуратурі, раніше фахівці виявили факти незаконної експлуатації цих двох водосховищ. Приватне підприємство використовувало їх безплатно, лише на основі виданих Режимів рибогосподарської експлуатації. Тобто юрособа протягом двох років уникала будь-яких виплат за користування водними об’єктами та землями водного фонду. Крім того, за цей період було незаконно виловлено близько 200 тонн риби.

Ці водосховища були збудовані з метою резервного технічного водопостачання Харкова, що унеможливлює їхнє використання для риборозведення.

Спеціалізована екологічна прокуратура подала два позови до підприємства – про звільнення та повернення водосховищ разом із ділянками, які суд першої інстанції задовольнив повністю. Надалі в апеляції ці рішення були скасовані. Вердикт Верховного суду не підлягає оскарженню.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Травня 2024 в 13:47;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Два водосховища комплексного призначення у Харківському районі Харківської області загальною площею понад тисяча гектарів та вартістю майже 7,5 мільярдів гривень рішенням Верховного суду повернуті державі.".