Два водосховища під Харковом за 7,5 млрд грн відібрали у підприємства

Два водосховища комплексного призначення у Харківському районі Харківської області загальною площею понад тисяча гектарів та вартістю майже 7,5 мільярдів гривень рішенням Верховного суду повернуті державі.

Як повідомляють у Харківській облпрокуратурі, раніше фахівці виявили факти незаконної експлуатації цих двох водосховищ. Приватне підприємство використовувало їх безплатно, лише на основі виданих Режимів рибогосподарської експлуатації. Тобто юрособа протягом двох років уникала будь-яких виплат за користування водними об’єктами та землями водного фонду. Крім того, за цей період було незаконно виловлено близько 200 тонн риби.

Ці водосховища були збудовані з метою резервного технічного водопостачання Харкова, що унеможливлює їхнє використання для риборозведення.

Спеціалізована екологічна прокуратура подала два позови до підприємства – про звільнення та повернення водосховищ разом із ділянками, які суд першої інстанції задовольнив повністю. Надалі в апеляції ці рішення були скасовані. Вердикт Верховного суду не підлягає оскарженню.