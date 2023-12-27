Велику водойму на Харківщині тривалий час використовували незаконно (фото)
Агропідприємство тривалий час використовувало Великобурлуцьке водосховище, розташоване на території Куп’янського району, для розведення риби без низки необхідних для цього документів. Правоохоронці оцінили збитки громади у понад 2,5 мільйони гривень.
Загальна площа земель, на яких розташоване водосховище, та прибережної смуги становить близько 400 гектарів, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.
“Підставою для користування водним об’єктом були режим рибогосподарської експлуатації водойм та дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів. При цьому право користування водосховищем та земельними ділянками, на яких воно розташоване, за підприємством не зареєстроване, тобто воно займалось рибогосподарською діяльністю не маючи договорів оренди“, – зазначають у відомстві.
У прокуратурі дійшли висновку, що директор агрофірми самовільно зайняв та використовував ділянки для промислового господарювання. Йому вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 197-1 КК України.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: великобурлукское, водохранилище, прокуратура, рыба, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2023 в 12:57;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Агропідприємство тривалий час використовувало Великобурлуцьке водосховище, розташоване на території Куп’янського району, для розведення риби без низки необхідних для цього документів. Правоохоронці оцінили збитки громади у понад 2,5 мільйони гривень.".