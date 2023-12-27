Озеро в Харкові за 205 млн віддали у приватні руки, а тепер забирають (фото)

Земельна ділянка у Київському районі Харкова площею 13 гектарів та вартістю майже 205 мільйонів гривень, на якій розташоване озеро Очерет, за рішенням суду має бути повернена державі.

Землю з озером було відведено фізособі для організації селянського господарства на підставі рішення органу місцевого самоврядування, був виданий держакт на право приватної власності, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

Однак землі водного фонду не мають права віддавати у приватну власність фізособі, зокрема для ведення особистого господарства, наголошують у відомстві.

Київський райсуд задовольнив позов прокуратури, поданий в інтересах держави в особі Харківської міськради, щодо визнання незаконними та скасування рішень органу місцевого самоврядування, визнання недійсним державного акта на землю. Після набрання цим рішенням законної сили прокуратура обіцяє вжити заходів щодо його реального виконання.

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