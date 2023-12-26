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Землю біля кордону з РФ на Харківщині через суд вимагає повернути прокуратура

Суспільство 18:48   26.12.2023
Вікторія Яковенко
Землю біля кордону з РФ на Харківщині через суд вимагає повернути прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура

На Харківщині прикордонні землі незаконно передали з державної в комунальну власність. Прокуратура вимагає повернути ділянку державі.

За даними Харківської обласної прокуратури, йдеться про ділянку на території Вовчанської громади площею майже 25 га та вартістю близько 650 мільйонів.

Правоохоронці зазначили, що земля незаконно вибула з державної власності у комунальну та надалі може використовуватись для сільськогосподарських потреб.

«При цьому спірна земельна ділянка фактично є частиною земель прикордонної смуги та розташована від державного кордону на відстані до двох кілометрів. Вона повинна використовуватися виключно для зведення та експлуатації інженерних захисних споруд для захисту від агресії з боку РФ», – додали в прокуратурі.

Правоохоронці заявили, що землі прикордонної смуги можуть перебувати виключно у державній власності та мають використовуватися для оборони країни.

Тож прокуратура подала позов до суду. Наразі відкрито провадження у справі.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині прикордонні землі незаконно передали з державної в комунальну власність. Прокуратура вимагає повернути ділянку державі.".